BMW iX si rinnova con un restyling che segna un passo avanti significativo nel segmento dei SUV elettrici. Con la versione BMW iX xDrive60, il marchio bavarese stabilisce un nuovo standard grazie a un’autonomia record di 701 km con una sola carica, un traguardo mai raggiunto prima da un modello della casa tedesca.

BMW iX: avviata la produzione

La produzione del rinnovato modello, avviata nello stabilimento di Dingolfing, conferma il successo del progetto nato nel 2021, che ha già superato le 130.000 unità vendute a livello globale. Il restyling BMW iX introduce aggiornamenti estetici e tecnologici, oltre a miglioramenti prestazionali per tutte le versioni della gamma.

La nuova entry-level, iX xDrive45, sostituisce la precedente xDrive40 con una potenza di 300 kW e un’autonomia ampliata a 602 km. Al vertice, la M70 xDrive offre prestazioni impressionanti con 485 kW e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Tutte le versioni beneficiano di batterie migliorate, con capacità che variano da 94,8 kWh per il modello base a 109,1 kWh per la xDrive60.

Arriva l’Iconic Glow

Dal punto di vista estetico, il doppio rene anteriore, simbolo di BMW, si arricchisce dell’illuminazione “Iconic Glow” di serie sulla M70 xDrive. Piccole modifiche al paraurti e ai gruppi ottici affinano ulteriormente il design, mentre il pacchetto M Sport è disponibile per chi desidera un look più sportivo.

Infine, il nuovo listino prezzi rappresenta una piacevole sorpresa: si parte da 83.500 euro per la versione base, mentre la xDrive60 è proposta a 99.900 euro e la top di gamma M70 xDrive a 124.900 euro, con riduzioni significative rispetto ai modelli precedenti. Tra le innovazioni tecnologiche spiccano il supporto Plug & Charge Multi Contract e un sistema di navigazione avanzato con aggiornamenti in tempo reale sulle stazioni di ricarica, a conferma della vocazione di BMW per l’innovazione nel settore premium dell’elettrico.