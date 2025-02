BMW rivoluziona il settore della mobilità elettrica con la nuova piattaforma Neue Klasse, che promette di ridefinire gli standard del mercato. Grazie alla tecnologia Gen6 eDrive, basata su un’architettura a 800 volt e celle cilindriche integrate nel pacco batteria, l’autonomia dei veicoli elettrici raggiunge un nuovo livello: fino a 900 Km con una singola ricarica. Un progresso reso possibile da un aumento del 20% della densità energetica e da una ricarica ultrarapida che consente di recuperare fino a 186 miglia in soli 10 minuti.

Il primo modello basato sulla piattaforma sarà il crossover elettrico iX3, previsto entro fine anno, seguito nel 2025 dalla berlina i3 e da altri veicoli fino al 2028. Tuttavia, la tecnologia Gen6 non sarà esclusiva della Neue Klasse: verrà adottata anche da Mini, Rolls-Royce e dai modelli ad alte prestazioni della divisione M.

Cuore pulsante di questa innovazione è il sistema Heart of Joy, un processore centralizzato che gestisce frenata, recupero energetico, ricarica e sterzo. Con prestazioni dieci volte superiori rispetto alla generazione precedente, questo sistema ottimizza l’esperienza di guida e riduce i consumi energetici, dimostrando un connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità.

BMW dimostra un impegno concreto verso l’ecosostenibilità anche attraverso il riciclo delle batterie. In collaborazione con SK tes, l’azienda ha sviluppato un processo per recuperare materiali preziosi come cobalto, nichel e litio, contribuendo a un modello di economia circolare che riduce l’impatto ambientale della produzione automobilistica.

I prototipi della Neue Klasse sono già in fase di produzione, segnando l’inizio di una nuova era per il marchio tedesco. Con un mix di prestazioni straordinarie e responsabilità ambientale, BMW si posiziona come leader nella transizione verso una mobilità sostenibile.