Boom di veicoli elettrici, mercati occidentali in crescita, Cina in affanno. Questo il ritratto del BMW Group nel primo trimestre 2025, dove nonostante un calo complessivo dell’1,4% nelle consegne totali, l’azienda bavarese ha registrato un impressionante balzo del 32,4% nelle vendite di auto elettriche a batteria.

Un periodo florido

Con 109.516 BEV consegnati tra gennaio e marzo, BMW ha superato la soglia simbolica dei 3 milioni di veicoli elettrificati venduti complessivamente, consolidando la sua strategia multi-tecnologica nel panorama automobilistico mondiale. La contrazione globale a 586.149 veicoli viene compensata dai risultati positivi in Europa (+6,2%) e Stati Uniti (+4,0%), mentre il mercato cinese segna una preoccupante flessione del 17,2%. Particolarmente rilevante l’incremento dei veicoli elettrici in Europa, dove le vendite sono aumentate di oltre il 64%.

Il marchio MINI si conferma protagonista della transizione elettrica con un incremento del 4,1% e 64.626 unità vendute, di cui oltre un terzo elettrificate. Anche la divisione sportiva M GmbH mantiene il trend positivo (+5,0%) con 50.494 veicoli consegnati.

Il futuro del marchio

Per il futuro, il gruppo automobilistico tedesco punta sulla piattaforma Neue Klasse per ridefinire gli standard dei veicoli elettrici, con particolare attenzione alla sostenibilità e al riciclo delle batterie, nonostante le difficoltà di alcuni marchi come Rolls-Royce (-9,4%) e BMW Motorrad (-3,9%).

Con una presenza in oltre 140 paesi e quasi 160.000 dipendenti, BMW conferma la sua leadership nella transizione verso una mobilità più sostenibile, bilanciando innovazione tecnologica e adattamento alle diverse esigenze dei mercati globali.”