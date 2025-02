BMW CE 02, il nuovo scooter elettrico targato BMW Motorrad, segna un passo deciso verso una mobilità sostenibile e accessibile. Questo innovativo mezzo urbano, definito dall’azienda tedesca come un “eParkourer”, si colloca a metà strada tra uno scooter elettrico e una motocicletta, offrendo una soluzione unica per gli spostamenti cittadini.

Il bonus per la BMW CE 02

Per incentivare l’adozione di questo veicolo all’avanguardia, BMW ha lanciato un’offerta imperdibile: un bonus di 2.300 euro disponibile fino al 31 marzo 2025. Con questa mossa, l’azienda punta a rendere il CE 02 un’opzione competitiva e allettante per un pubblico sempre più attento alla sostenibilità.

Disponibile in due varianti di potenza, il modello base da 4 kW è pensato per i più giovani, essendo guidabile dai 14 anni con patente AM. Per chi cerca prestazioni superiori, la versione da 11 kW raggiunge una velocità massima di 95 km/h, garantendo un’autonomia superiore ai 90 chilometri con una sola carica. Entrambe le versioni si distinguono per la loro leggerezza, con un peso che varia tra i 119 e i 132 kg, e per la sella posizionata a soli 750 mm da terra, che assicura un comfort ottimale.

Perfetto per la città

La batteria estraibile, ricaricabile tramite una comune presa domestica, rappresenta un ulteriore elemento di praticità, rendendo il CE 02 perfetto per la vita quotidiana in città. Questo scooter elettrico si inserisce perfettamente nella strategia di espansione della mobilità elettrica del BMW Group, che ha registrato un incremento del 13,5% nelle vendite di veicoli elettrici nel 2023, con oltre 426.000 unità vendute.

Non meno importante è l’attenzione di BMW verso la sostenibilità ambientale, dimostrata dalla collaborazione con SK tes per il riciclo delle batterie, un passo cruciale per ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Il CE 02 non è solo un mezzo di trasporto, ma una dichiarazione d’intenti verso un futuro più green, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni.

Con il CE 02, BMW Motorrad non solo ridefinisce la mobilità urbana, ma conferma il proprio impegno nell’offrire soluzioni tecnologiche innovative che combinano performance, praticità e rispetto per l’ambiente.