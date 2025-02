Per gli appassionati di auto che desiderano unire eleganza e sportività, AC Schnitzer propone un esclusivo pacchetto di personalizzazione per la BMW X2 2024. Questo crossover coupé, già noto per il suo design distintivo, si arricchisce di dettagli che ne esaltano il carattere dinamico e raffinato.

Il pacchetto, sviluppato principalmente per l’allestimento M Sport, include un splitter anteriore dal design più aggressivo e cerchi sportivi AC4 da 20 pollici, disponibili in diverse finiture per soddisfare ogni preferenza estetica. Inoltre, l’introduzione di distanziali BMW, che aumentano la carreggiata di 20 millimetri, migliora la stabilità e il controllo nelle curve, offrendo un’esperienza di guida ancora più entusiasmante.

Per i più esigenti, è possibile equipaggiare il veicolo con pneumatici di alta gamma firmati da marchi come Michelin, Continental e Hankook, garantendo così prestazioni al top su ogni tipo di asfalto. Anche l’interno dell’abitacolo riceve un tocco di esclusività: pedali in alluminio e un portachiavi in alluminio anodizzato completano il quadro, regalando un ulteriore senso di raffinatezza.

Sotto il cofano BMW X2 2024 by C Schnitzer, rimane il potente motore TwinPower Turbo da 2,0 litri, capace di sprigionare 241 CV e 295 lb-ft di coppia, confermando la tradizione di prestazioni elevate del marchio bavarese. Gli appassionati possono scegliere tra il pacchetto completo o singoli elementi per una personalizzazione su misura.

Sebbene i prezzi non siano ancora stati annunciati, AC Schnitzer ha già anticipato che la gamma di opzioni verrà ulteriormente ampliata in futuro, sottolineando il suo impegno nel soddisfare le aspettative degli acquirenti più esigenti. Questo nuovo capitolo nella storia della BMW X2 promette di ridefinire il concetto di sportività su quattro ruote.