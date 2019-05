Fiat 500 Jolly e-Icon by Garage Italia, la spiaggina 100% elettrica anche per Hertz

Hertz, azienda leader nel noleggio e Garage Italia, celebre Hub creativo fondato da Lapo Elkann, hanno stretto una nuova partnership per offrire una nuova ed esclusiva esperienza di noleggio auto. Solo pochi giorni fa avevamo parlato della Fiat 500 Jolly e-Icon, frutto di un’operazione di restomod realizzata proprio da Garage Italia che ha restaurato la mitica spiaggina degli anni ’60 trasformandola in un’irresistibile vettura vintage dotata di meccanica 100% elettrica.

Questa incredibile vettura farà parte della “Selezione Italia”, creata da Hertz per offrire alla sua clientela un’esperienza di noleggio indimenticabile che si distingue per una gamma di vetture che fanno parte del migliore panorama dell’automobilismo italiano, il tutto condito da un servizio su misura caratterizzato da cortesia, professionalità e attenzioni esclusive.

Hertz e Selezione Italia, un parco auto di tutto rispetto

Hertz ha come obiettivo quello di sviluppare ed ampliare costantemente Selezione Italia per rendere questa esperienza sempre più completa, accattivante e distintiva. Attualmente l’offerta di “Selezione Italia” racchiude praticamente il meglio della produzione automobilistica italiana, infatti tra le varie eccellenze a quattro ruote troviamo: Maserati Ghibli, Maserati Quattroporte, Maserati Levante, Alfa Romeo Stelvio, Alfa Romeo 4C, Alfa Romeo Giulia Veloce, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (esclusiva mondiale), Abarth 595 Competizione e Turismo, Abarth 124 Spider, Fiat 500 Cabrio, Fiat 124 Spider e ora anche la Fiat 500 Jolly “Spiaggina” Icon-e by Garage Italia.

Per annunciare la loro nuova collaborazione, Hertz e Garage Italia hanno scelto la meravigliosa e suggestiva Sorrento, ovvero una location che evoca immediatamente la Dolce Vita e più in generale lo stile che ha caratterizzato l’Italia negli anni ’60, periodo in cui spopolavano le spiaggine come appunto la Fiat 500 e-Icon.

La Fiat 500 Jolly fu prodotta dalla carrozzeria Ghia a cavallo tra il 1957 e il 1974: la vettura vanta una particolare carrozzeria che fa a meno delle portiere e del tetto che risulta sostituito da un tendalino amovibile, non mancano inoltre un parabrezza ribassato e sedili in corda resistenti all’acqua. L’operazione di restomood realizzata da Garage Italia ha aggiunto una strumentazione di tipo digitale, proiettori a Led e un motore 100% elettrico alimentato da batterie a litio ricaricabili in 8 ore se collegate alla rete elettrica domestica e in 4 ore se alimentate da una colonnina pubblica.