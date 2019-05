Fiat 500 Jolly Icon-e by Garage Italia

Garage Italia, l’hub creativo fondato dall’eccentrico Lapo Elkann, ha realizzato un’inedita, quanto coinvolgente operazione di restomod (restauro eseguito con delle modifiche e con l’utilizzo di componenti moderni) basato sull’affascinante e sempre verde Fiat 500 Jolly.

Battezzata Fiat 500 Jolly Icon-e, questa vettura ha come scopo principale quello di “far rivivere lo spirito di un’icona a quattro ruote rendendola contemporanea, fruibile e divertente”, e per raggiungere questo ambizioso obiettivo gli uomini della factory milanese hanno deciso di proiettare la vettura nel futuro sfruttando un’inedita meccanica elettrica.

La meccanica a zero emissioni della vettura si sposa alla perfezione con l’animo di questa “spiaggina”, termine utilizzato in passato per le vetture realizzate principalmente per un utilizzo nelle località di mare. La 500 Jolly, prodotta dalla carrozzeria Ghia tra il 1957 e il 1974, sfoggia una speciale carrozzeria priva di portiere e di tetto, con quest’ultimo sostituito da un tendalino. Tra le altre particolarità della vettura troviamo il parabrezza ribassato, i sedili in corda e un corpo vettura impreziosito da numerose cromature.

Fiat 500 Jolly Icon-e: tutte le modifiche

Come accennato in precedenza, è stato montato un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio che può essere ricaricata in 8 ore se si utilizza la tradizionale rete elettrica domestica, mentre il tempo per una completa ricarica scende a 4 ore se si sfrutta una colonnina pubblica. Per effettuare la ricarica basta collegare un apposito cavo dietro l’ingresso nascosto dal logo Fiat posizionato sul frontale della vettura.

Per rendere più moderna la vettura è stata adottata una strumentazione completamente digitale, la vettura è stata infatti dotata di un display da 5 pollici che tramite un’interfaccia grafica personalizzata offre al guidatore tutte le informazioni necessarie per la guida. Tra le modifiche degne di nota segnaliamo anche l’uso di splendidi sedili realizzati artigianalmente a mano, intrecciando una corda naturale con caratteristiche outdoor e frutto della ricerca sui materiali portata avanti dallo studio Baolab. I proiettori anteriori e posteriori sono originali, ma hanno ricevuto delle luci LED che migliorano la visibilità, mentre gli pneumatici appartengono alla linea Vintage di Michelin.

La Fiat 500 Jolly Icon-e è il primo tassello del progetto portato avanti da Garage Italia che ha come obiettivo fa rivivere lo spirito delle icone a quattro ruote rendendole “contemporanee, fruibili e divertenti”.