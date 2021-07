Aftermarket: Carglass apre dieci nuovi centri corporate in Lombardia ed Emilia Romagna

Interventi sui vetri auto e ricalibratura degli ADAS sono tra i servizi offerti dalle nuove realtà che fanno capo alla società di Belron Groupe leader nel settore dell’assistenza post-vendita.

L’unione fa la forza ed ampliare il proprio network di centri assistenza contribuisce a garantire una omogenea qualità di servizio sul territorio, a tutto vantaggio dei clienti finali. Su questo principio si basa la recente acquisizione di dieci nuovi “hub” da parte di Carglass: la società del Gruppo Belron, “big player” nel settore della riparazione e sostituzione dei cristalli per auto ne annuncia l’acquisizione. Nel dettaglio, le nuove realtà, operative dallo scorso 1 luglio, sono localizzate in Lombardia ed in Emilia Romagna.

Ecco dove trovarli

Lombardia

Liscate;

Cologno Monzese;

Cinisello Balsamo;

Busnago;

Milano via Melchiorre Gioia.

Emilia Romagna

Bologna;

Cesena;

Modena;

Carpi;

Sassuolo.

Una realtà in costante espansione

I dieci nuovi centri Carglass si aggiungono a quelli inaugurati all’inizio del 2021 ad Aosta, Rovereto, Garbagnate Milanese, Salò (Brescia) e Belluno, e rafforzano la presenza corporate in Italia: ad oggi, i centri Carglass diretti sono 183, mentre il network di attività affiliate conta su 47 centri. Ricordiamo che Belron è presente in 34 Paesi nei 5 Continenti, con circa 2.400 centri di assistenza, 9.900 furgoni per il servizio mobile e più di 29.000 dipendenti. In Italia, il Gruppo è presente dal 1988 con la filiale nazionale di Belron, società cui fanno capo Carglass e Origlass.

La garanzia dei servizi hi-tech

I nuovi centri Carglass vengono strutturati in modo da venire incontro a tutte le esigenze legate ai cristalli auto, per offrire ai clienti il medesimo know how sull’impiego di tecniche, processi e strumenti messi a punto dal “quartier generale” Belron Technical (con sede a Bilzen, in Belgio) per gli interventi sui vetri, e lo stesso livello di professionalità e competenza dei tecnici Carglass. Di più: in relazione ai recenti traguardi tecnologici raggiunti dall’azienda, anche i dieci nuovi centri aperti in Lombardia ed Emilia Romagna offrono agli utenti la possibilità di richiedere la ricalibratura dei sistemi di ausilio attivo alla guida (ADAS). Si tratta di un servizio tanto importante quanto più aumenta la complessità delle dotazioni hi-tech a bordo dei veicoli di ultima generazione. Uno dei “punti di forza” offerti da Carglass in qualità di specialista nell’aftermarket indipendente è, in effetti, un ampio servizio dio ricalibratura delle telecamere per marche e modelli di auto, grazie alle tecnologie più up-to-date frutto dell’expertise messo in campo da aziende leader del settore, come Hella Gutmann ed asTech.

Dai vertici di Belron Italia, l’annuncio dell’apertura dei nuovi centri Carglass conferma la costante attenzione di un servizio di qualità a tutti gli automobilisti, come osserva Fabio Felisi, general manager Belron Italia:

“Siamo lieti di annunciare questo nuovo, importante traguardo nel piano di acquisizioni annunciato all’inizio dell’anno e che stiamo portando avanti con entusiasmo e fiducia nelle potenzialità del settore. Con questa operazione vogliamo dare un segnale forte al mercato circa la nostra determinazione a crescere ulteriormente, estendendo il nostro network in quelle che consideriamo aree strategiche, con l’obiettivo di garantire agli automobilisti un servizio eccellente su tutto il territorio”.

