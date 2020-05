Nuovo Toyota Proace City: allestimenti, lunghezza e prezzo

Il furgone di dimensioni compatte viene proposto sul mercato in due varianti denominate VAN e Passenger.

Toyota inaugura le vendite in Italia del nuovo Proace City, furgone di dimensioni compatte proposto sul mercato in due varianti denominate VAN e Passenger. Nato dalla partnership siglata dalla Casa giapponese con il Gruppo PSA, il nuovo Proace avrà l’importante compito di rafforzare la presenza del brand nel segmento dei veicoli commerciali leggeri insieme al nuovo brand Toyota Professional dedicato agli LCV.

Quest’ultimo potrà contare su una neonata rete di concessionarie Toyota che sarà attiva in tutta Europa e che risulta sviluppata appositamente per supportare la vendita dei veicoli commerciali della Casa dei tre ellissi. I nuovi concessionari Toyota Professional metteranno a disposizione della clientela una customer experience dedicata e si distingueranno per:

Un nuovo retail concept

Personale specializzato

Veicoli in esposizione allestiti ed accessoriati insieme da una strategia di comunicazione

Un nuovo sito Web dedicati

Due lunghezze

Il nuovo Proace City viene proposto in due differenti lunghezze (short da 4,4 metri e long da 4,7 metri), con la versione passeggeri che dispone di 5 o 7 posti su entrambe le varianti di lunghezza. Il furgone nipponico può contare su ottime capacità di carico nonostante le dimensioni esterne compatte: il volume massimo risulta pari a 3,7 m3 (versione Short con Smart Cargo) e 4,3 m3 (versione Long con Smart Cargo).

Questo modello è uno dei pochi del suo segmento a poter vantare la capacità di trasportare ben due Europallet sulla versione Short. Se parliamo della variante Smart Cargo, la lunghezza di carico raggiunge un massimo di 3,1 metri per la variante Short e di 3,4 metri per la variante Long. La portata utile disponibile sulla versione Long, pari a una tonnellata, può vantare di essere una delle migliori della categoria. Il nuovo furgone può rimorchiare masse fino a 1.500 chilogrammi. Per il posteriore la versione Furgone prevede di serie 2 porte asimmetriche, mentre la versione Passenger, un portellone singolo con apertura verticale finestrato.

Proace City Verso

La versione per trasporto persone chiamata Proace City Verso può contare su tre motorizzazioni di origine PSA: l’offerta si apre con il 1.2 litri turbo benzina da 110cv S&S (trasmissione manuale a 6 rapporti) e prosegue con il 1.5 litri diesel, declinato negli step di potenza da 100 CV (trasmissione manuale a 5 rapporti) e 130 CV (disponibile sia con il manuale a 6 rapporti che con l’automatica a 8 rapporti). La versione commerciale viene proposta con i medesimi propulsori a cui aggiunge anche un diesel da 75 CV.

Il Proace City Verso risulta disponibile nelle due lunghezze denominate Short e Long, rispettivamente da 4,4 e 4,7 metri. In opzione è possibile richiedere la terza fila di sedili, offrendo così un totale di sette posti, mentre gli allestimenti disponibili sono: Lounge, Executive e Luxury.

Infotainment e sicurezza

Particolarmente tecnologica la dotazione del nuovo Proace, in particolare per quanto riguarda la sicrezza e l’infotainment. Tra i dispositivi ADAS spiccano i sistemi: Pre-Crash, Road Sign Assist, Lane Keep Assist e Adaptive Cruise Control, non manca infine la funzione eCall che contatta automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente. La connettività e l’intrattenimento vengono invece assicurati dal sistema multimediale dotato di display “touch” incastonato nella plancia. Infine, sfruttando le capacità del Toyota Traction Select è possibile scegliere tra le modalità di guida chiamate Normal, Neve, Sabbia e All-terrain.

Prezzi

Il Proace City Van sarà disponibile in tre allestimenti: versione d’ingresso, COMFORT e GROUND, tutte disponibili su entrambe le lunghezze e su tutte le motorizzazioni. L’offerta di lancio sarà a partire da 11.400 euro (Iva e MSS escluse), non manca poi la formula LEASE PER DRIVE, con rate a partire da 118 euro per la versione PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola.

L’offerta di lancio del Proace City Passenger risulta pari a 17.150 euro (Iva e MSS incluse), mentre l’offerta innovativa PAY PER DRIVE CONNECTED offre rate a partire da 169 euro per la versione PROACE CITY VERSO Short 1.2B 110CV Lounge.

