Opel Vivaro Life S: caratteristiche, dotazioni e prezzi

Massima flessibilità di utilizzo alla base della filosofia che accompagna il debutto sul mercato del nuovo multivan di Russelsheim. Tutti i dettagli.

Tre varianti di allestimento, elevata altezza interna, dotazioni multimediali up-to-date; ampia modularità ed una linea di propulsori turbodiesel che vanno da 102 a 150 CV, e due tipologie di trasmissione: manuale a sei rapporti ed automatico ad otto rapporti. Ecco, in estrema sintesi, la “carta d’identità” del nuovo Opel Vivaro Life, veicolo ad uso promiscuo (trasporto persone e trasporto merci e bagagli) che esordisce nella gamma di veicoli commerciali di Russelsheim puntando su atout di ampia versatilità e tecnologie di bordo di ultima generazione.

Le configurazioni di gamma ed i prezzi

Già definiti gli importi di vendita di partenza “chiavi in mano” e l’assortimento di modelli per il mercato italiano. Opel Vivaro Life 2020 viene declinato in tre varianti di carrozzeria, ciascuna delle quali funzionale ad una differente lunghezza (e quindi, come vedremo, dalla distinta capacità di carico utile).

Opel Vivaro Life S : da 28.280 euro

: da 28.280 euro Opel Vivaro Life M : da 29.080 euro

: da 29.080 euro Opel Vivaro Life L: da 29.980 euro.

Le dimensioni esterne che caratterizzano ogni allestimento

Opel Vivaro Life S: lunghezza 4,6 m

Opel Vivaro Life M: lunghezza 4,95 m

Opel Vivaro Life L: lunghezza 5,3 m.

La capacità del vano di carico

Opel Vivaro Life S: 3,6 metri cubi

Opel Vivaro Life M: 4,2 metri cubi

Opel Vivaro Life L: 4,9 metri cubi.

Trasporto persone: fino al “massimo” per la patente B

La capacità di trasporto passeggeri della nuova gamma Opel Vivaro Life 2020 è stata studiata in ordine di rendere il nuovo multivan di Russelsheim adatto ai conducenti in possesso della patente per autovetture ed autoveicoli fino a 35 quintali: ogni configurazione (S, M ed L) offre fino a nove posti a sedere. Da segnalare, per venire incontro alle più varie esigenze di utilizzo, il metro e 90 di altezza del veicolo: usufruibile, quindi, dalla maggior parte degli utenti ed in grado di entrare nei parcheggi sotterranei. La gamma di sedili rivestiti in tessuto si estende da un formato “monoblocco” a una configurazione con una fila di sedili passeggeri che si ripiega in un rapporto di 1:3-2:3. Di serie c’è il condizionatore, e – per un grado di comfort ancora più elevato – la finestratura laterale posteriore “Solar Protect” ad effetto isolante termico offre, nello stesso tempo, privacy per gli occupanti e riduce la quantità di luce solare verso l’abitacolo.

Modularità dei sedili e aperture laterali

Da segnalare, in ordine a quanto sopra accennato a proposito dell’opportunità di rendere usufruibile il nuovo multivan di Opel ad una fascia quanto più ampia di clienti, le numerose varianti di configurazione degli spazi interni:

sedile conducente e sedile passeggero anteriore regolabili in quattro direzioni

sedili di seconda fila provvisti di sistema di fissaggio Isofix per i dispositivi di ritenuta (seggiolini) e rimovibili, quando necessario, senza alcun attrezzo

porta scorrevole sul lato destro del veicolo

posteriormente: c’è la possibilità di scegliere fra il portellone oppure le due porte ad apertura “ad armadio” (con angolo di 180 gradi)

A richiesta, Opel Vivaro Life 2020 offre una seconda porta laterale scorrevole, lato guida, in maniera da rendere l’accesso all’abitacolo ancora più agevole.

Le dotazioni hi-tech

Per offrire agli utenti le più ampie possibilità di impiego “familiare” e professionale, Opel Vivaro Life 2020 viene equipaggiato con i moduli infotainment Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro, entrambi dotati di schermo touch a colori e controllo vocale e compatibili con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto. Nello specifico, il sistema Multimedia Navi Pro comprende, fra gli altri, la navigazione con mappe europee e visualizzazione 3D. sono altresì disponibili i nuovi servizi online Opel Connect, attraverso i quali è possibile ricevere e visualizzare le informazioni sul percorso e sul viaggio ed una connessione diretta alla rete di assistenza in caso di guasti ed avere a disposizione il servizio di chiamata d’emergenza eCall (pulsante rosso per la connessione manuale; pulsante nero per effettuare una chiamata in caso di guasto), per garantire la necessaria tranquillità ai conducenti ed ai passeggeri.

Relativamente ai sistemi di assistenza attiva alla guida, Opel Vivaro Life offre una vasta gamma di equipaggiamenti opzionali: la funzione Park Pilot, ad esempio, è utile a facilitare le manovre di parcheggio: inserita la retromarcia, una telecamera posteriore offre un’ottima visibilità posteriore e visualizza l’immagine con linee guida sul display centrale.

La gamma delle motorizzazioni

Sotto il cofano, Opel Vivaro Life viene equipaggiato con una gamma di unità motrici turbodiesel (1.5 e 2.0, ciascuna delle quali declinata in due livelli di potenza) e provviste di sistema di post-trattamento del particolato mediante riduzione catalitica selettiva SCR. La classe di emissioni è, dunque, Euro 6d-TEMP.

Di seguito la lineup delle versioni in base al tipo di alimentazione.

Versione turbodiesel 1.5 102 CV

Potenza massima: 102 CV a 3.500 giri/min

Coppia massima: 270 Nm a 1.600 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti

Consumi combinati a ciclo WLTP: 7,2-6,1 litri di gasolio per 100 km

Emissioni di CO2 (standard WLTP): 186-159 g/km.

Versione 1.5 turbodiesel 120 CV

Potenza massima: 120 CV a 3.500 giri/min

Coppia massima: 300 Nm a 1.750 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti

Consumi combinati a ciclo WLTP: 7,1-6,0 litri di gasolio per 100 km

Emissioni di CO2 (standard WLTP): 185-158 g/km.

Versione 2.0 turbodiesel 122 CV

Potenza massima: 122 CV a 3.750 giri/min

Coppia massima: 340 Nm a 2.000 giri/min

Trasmissione: cambio automatico ad otto rapporti

Consumi combinati a ciclo WLTP: 7,8-6,9 litri di gasolio per 100 km

Emissioni di CO2 (standard WLTP): 204-179 g/km.

Versione 2.0 turbodiesel 150 CV

Potenza massima: 150 CV a 4.000 giri/min

Coppia massima: 370 Nm a 2.000 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti

Consumi combinati a ciclo WLTP: 7,8-6,8 litri di gasolio per 100 km

Emissioni di CO2 (standard WLTP): 264-179 g/km.

