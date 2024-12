Batterie più economiche permetteranno la diffusione più ampia di auto elettriche

Le preoccupazioni riguardo agli alti costi di sostituzione delle batterie dei veicoli elettrici (EV) stanno diminuendo rapidamente grazie al calo dei prezzi delle batterie. Entro il 2026, Goldman Sachs prevede che i prezzi delle batterie raggiungeranno gli 80 dollari/kWh, ovvero circa la metà del prezzo del 2023. Questo calo dei prezzi renderà i veicoli elettrici nuovi convenienti quanto le nuove auto a benzina. Ancora più importante, renderà le sostituzioni delle batterie più accessibili per i proprietari di veicoli elettrici usati.

Prezzi più bassi per le batterie

Sebbene la parità di prezzo tra i veicoli elettrici nuovi e le auto a benzina nuove sia significativa, l’aspetto più interessante riguarda i veicoli elettrici usati e le sostituzioni delle batterie. La maggior parte degli acquirenti di auto acquista veicoli usati e la preoccupazione principale per i veicoli elettrici usati è la salute della batteria. Con il calo dei prezzi delle batterie, la sostituzione di un pacco batteria diventerà più conveniente della sostituzione di un motore a combustione.

Entro il 2030, si stima che i prezzi dei pacchi batteria scendano a 45-65 dollari/kWh. Daan Walter, esperto del settore e autore di un rapporto della RMI, ritiene che i prezzi delle celle di 35 dollari/kWh siano un obiettivo realistico per il 2030, il che si tradurrebbe in prezzi dei pacchi inferiori a 50 dollari/kWh. Ciò significa che la sostituzione di un pacco batteria da 75 kWh potrebbe costare circa 3.375 dollari, un prezzo paragonabile a quello della sostituzione di un motore.

I punti chiave per la diffusione delle auto elettriche

Diversi fattori contribuiscono al calo dei prezzi delle batterie, tra cui:

Chimica più economica, come LFP

Pacchi batteria con maggiore densità energetica

Riciclo/riutilizzo dei materiali estratti

Diminuzione dei prezzi dei metalli per batterie, tra cui litio e cobalto

Inoltre, un mercato fiorente delle batterie di seconda vita consentirà ai consumatori di compensare i costi di un pacco batteria sostitutivo rivendendo il loro vecchio pacco. Si prevede che entro il 2030 i clienti potranno negoziare la vendita dei loro pacchi batteria, riducendo potenzialmente il costo di un nuovo pacco di 10-20 dollari/kWh.

In conclusione, con il continuo calo dei prezzi delle batterie, i veicoli elettrici usati con batterie sostituite diventeranno un’opzione più praticabile ed economica per gli acquirenti di auto. La durata prevista di una batteria agli ioni di litio è di oltre 200.000 miglia e le sostituzioni della batteria sono rare e spesso coperte da garanzie. Entro la fine del decennio, la paura di dover sostituire la batteria non dovrebbe più scoraggiare i potenziali proprietari di veicoli elettrici.