Stellantis punta sulle batterie al litio-zolfo per rivoluzionare i veicoli elettrici

Stellantis N.V. e Zeta Energy Corp. hanno siglato un accordo di sviluppo congiunto per far progredire la tecnologia delle celle a batteria al litio-zolfo per veicoli elettrici (EV). Questa partnership strategica punta a creare batterie per EV con una densità energetica gravimetrica rivoluzionaria, raggiungendo una densità energetica volumetrica paragonabile all’attuale tecnologia agli ioni di litio.

Batterie più leggere e una maggiore autonomia

L’obiettivo principale è quello di offrire ai clienti un’esperienza di guida elettrica migliorata sotto diversi aspetti. Le batterie al litio-zolfo, infatti, promettono di essere molto più leggere a parità di energia rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio, garantendo una maggiore autonomia ai veicoli elettrici. Un pacco batteria più leggero si traduce anche in una migliore maneggevolezza e prestazioni del veicolo.

Inoltre, la tecnologia al litio-zolfo ha il potenziale per migliorare la velocità di ricarica rapida fino al 50%, rendendo l’esperienza di ricarica ancora più conveniente. Infine, un aspetto cruciale per l’adozione di massa dei veicoli elettrici è il costo: le batterie al litio-zolfo potrebbero costare meno della metà del prezzo per kWh rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

I vantaggi della collaborazione fra Stellantis e Zeta Energy

Oltre ai vantaggi per i clienti, la collaborazione tra Stellantis e Zeta Energy pone grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Le batterie saranno prodotte utilizzando materiali di scarto e metano, con emissioni di CO2 significativamente inferiori rispetto a qualsiasi altra tecnologia di batterie esistente. La tecnologia delle batterie Zeta Energy è stata progettata per essere implementata all’interno delle gigafactory esistenti e potrebbe beneficiare di una catena di approvvigionamento “corta” sia in Europa sia in Nord America.

Lo zolfo, elemento chiave di questa tecnologia, è ampiamente disponibile e conveniente, riducendo sia le spese di produzione sia il rischio lungo la catena di approvvigionamento. Le batterie al litio-zolfo di Zeta Energy, inoltre, non richiedono l’utilizzo di cobalto, grafite, manganese o nichel, materiali spesso associati a problematiche di approvvigionamento e impatto ambientale.

Obiettivo 2030

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella strategia di elettrificazione di Stellantis, delineata nel piano strategico Dare Forward 2030, che prevede il lancio di oltre 75 modelli di veicoli elettrici. Le batterie al litio-zolfo sono destinate ad alimentare i veicoli elettrici di Stellantis entro il 2030. L’accordo di collaborazione prevede sia lo sviluppo di pre-produzione sia la pianificazione della produzione futura. La partnership tra Stellantis e Zeta Energy rappresenta un passo significativo verso la creazione di veicoli elettrici più efficienti, sostenibili ed economicamente vantaggiosi, contribuendo alla transizione verso una mobilità a zero emissioni.