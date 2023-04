BYD Dolphin e Seal alla conquista dell’Europa

Il costruttore cinese BYD, importa in Europa le sue nuove berline di segmento C e D, Dolphin e Seal, per conquistare nuovi clienti.

BYD suona la carica ed esporta dalla Cina all’Europa, due nuovi modelli: Dolphin e Seal. La prima è una berlina di segmento C, pratica ed efficiente, mentre la seconda è una berlina di segmento D, tecnologica e d’impatto. Entrambe sono portatrici dell'”Ocean Aesthetics”, dettame stilistico, e ognuna di esse adotta la piattaforma e-Platform 3.0. Per la Dolphin c’è uno schema a trazione anteriore e una batteria da 60 kWh, mentre per la Seal da ben 82 kWh con disponibilità di trazione posteriore o integrale.

Dolphin, la segmento C

La Dolphin adotta la Blade battery al litio-ferro-fosfato, priva di cobalto. Tramite un accumulatore da 60 kWh, combinato a un motore sincrono a magneti permanenti da 204 cavalli e 290 Nm di coppia, la Dolphin si permette uno scatto da 0-100 km/h in 7 secondi con velocità massima di 160 km/h. Quattro le modalità di guida: Sport, Normal, Economy e Snow. La batteria offre un’autonomia dichiarata di 427 km nel ciclo Wltp, mentre la potenza di ricarica è di 11 kW in corrente alternata; con il caricatore in corrente continua da 100 kW può recuperare dal 30 all’80% in 29 minuti.

BYD Seal, la segmento D

La Seal sfrutta in modo inedito la tecnologia Cell-to-Body (CTB), che integra la Blade battery nella struttura dell’auto, aumentandone la sicurezza. Questo schema prende spunto dalla struttura del pannello di alluminio a nido d’ape ad alta resistenza. In buona sostanza, la tecnologia CTB integra il coperchio superiore del pacco batteria con la struttura del pavimento della scocca, dando forma a una superficie a sandwich. Questo ha consentito un accrescimento del volume della batteria del 66%, con aumento della densità energetica del 10%.

Il motore elettrico sviluppa 313 cavalli nella versione a trazione posteriore, mentre nella 4×4 ci sono 218 cavalli per le ruote davanti e 313 per quelle posteriori, per una potenza massima combinata di 530 cavalli. L’accelerazione da 0-100 km/h si ottiene, rispettivamente, in 5,9 e 3,8 secondi. La velocità massima è di 180 orari. La Seal AWD dispone anche di sospensioni semi-attive con ammortizzatori a frequenza variabile.