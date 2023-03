Izera, l’elettrica polacca su base Geely

Izera è una recente giovane Casa automobilistica polacca nata nel 2021 dalla ElectroMobility Polonia, società creata nel 2016 su iniziativa statale per lavorare nel settore dell’energia e della mobilità elettrica. L’obiettivo è quello di produrre auto elettriche con prezzi molto bassi. Una missione sicuramente ardita per chi deve cominciare praticamente da zero.

Izera ha stretto una collaborazione con la Geely, dalla quale ha ottenuto la piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) del Gruppo cinese, la stessa della smart #1 e di altri modelli dei vari brand del colosso cinese.

Izera è una nuova opportunità

Finora Geely ha condiviso le sue piattaforme soltanto con i propri marchi (Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr), mentre con Izera si apre una nuova pagina.

“Abbiamo avuto l’opportunità di ospitare i nostri partner di Geely Holding Group a Varsavia. Il CEO di EMP Piotr Zaremba e Daniel Donghui Li, CEO di Geely Holding Group, nonché i manager di entrambe le società hanno parlato dello stato di avanzamento del progetto e delle prospettive di un’ulteriore cooperazione”, ha dichiarato un portavoce della EMP alla testata polacca Dziennik.

Dello stesso avviso Daniel Donghui Li, presidente di Geely Holding Group: “La piattaforma SEA è stata sviluppata dai nostri centri globali di ricerca e sviluppo in Europa e Cina come la piattaforma EV più flessibile disponibile fino ad oggi. Fin dall’inizio abbiamo creato SEA per coprire molti segmenti e il suo software era aperto ad altri marchi per sviluppare il proprio ecosistema automobilistico. Riteniamo che SEA darà a EMP e Izera un forte vantaggio competitivo. In Geely, siamo curiosi di vedere come EMP realizzerà i propri progetti di produzione e guiderà i cambiamenti nell’industria automobilistica polacca e nell’intera Unione Europea”.

La prima Izera

La prima Izera avrà un aspetto da SUV e un abitacolo molto ampio, così come il bagagliaio, mentre probabilmente a mutare saranno le proporzioni, con la lunghezza di 4,7 metri pronta a variare. Per quanto riguarda caratteristiche tecniche ci sarà la sola trazione posteriore, con il motore elettrico alimentato da batterie da 51 kWh o 69 kWh e potenza massima di ricarica pari a 150 kW. Le dimensioni potranno essere da segmento B, C o D.

Gli investimenti

Lo stabilimento Izera richiede un finanziamento di circa 1,27 miliardi di euro darà lavoro a quasi 15.000 persone: 2.400 interni e 12.000 nell’indotto. La capacità produttiva, una volta a regime, sarà di 200.000 auto all’anno. Secondo le stime la produzione del SUV inizierà nel 2025 con prime consegne previste nel corso del 2026.