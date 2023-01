Zeekr 001, coupé con 1000 km di autonomia

Zeekr, il marchio di veicoli elettrici premium di Geely, ha aggiornato la sua 001 “Luxury Safari Coupe”, un anno dopo il suo lancio sul mercato in Cina. La grande novità è che lo Zeekr 001 del 2023 è disponibile in una variante di produzione limitata che offre un’impressionante autonomia di 1.032 km tra una carica e l’altra secondo il ciclo CLTC cinese.

Oltre 1000 km di autonomia

La Zeekr 001 conserva il propulsore elettrico del sua precedente versione che produce 268 CV ​con un singolo motore elettrico o 536 CV con due motori elettrici. Il più potente può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La coupé cinese può essere declinata con pacchi batteria standard, che hanno la capacità di 86 kWh o 100 kWh offrendo intervalli di autonomia tra 546-741 km. Tuttavia, c’è anche l’opzione di un nuovo pacco batterie Kirin da 140 kWh, responsabile dell’autonomia record di 1.032 km nella variante RWD, anche se la sua disponibilità è limitata a sole 1.000 unità.

Il look resta invariato per la Zeekr

La coupé cinese mantiene il look lanciato solo un anno fa. Ciò significa che ha ancora il quadrante ispirato a Lynk&Co con fari sdoppiati che integrano la tecnologia LED a matrice. Per il 2023, Zeekr ha aggiunto un trio di nuove tonalità per la carrozzeria, tra cui Yu Guang Orange, Extreme Blue e Polar Night Black. Anche gli interni sono stati confermati, compreso l’ampio touchscreen da 14,7 pollici per l’infotainment, il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e il touchscreen da 5,7 pollici per i passeggeri posteriori.

I sedili anteriori sono riscaldabili e ventilati con funzione massaggiante, mentre i rivestimenti in pelle Nappa sono disponibili nelle tonalità nero, blu, grigio o marrone. Le porte elettriche sono ora di serie per tutte gli allestimenti. Altre caratteristiche includono il climatizzatore a tre zone, l’illuminazione ambientale dinamica, un sistema audio premium di Yamaha e il sistema di sospensioni pneumatiche adattive.

ADAS aggiornati

Il pacchetto ADAS è stato aggiornato con nuove e più sofisticate funzionalità, tra cui un sistema di cambio di corsia attivo. Infine, il pacchetto opzionale “Z Sport” aggiunge un set di cerchi in lega da 22 pollici, dischi freno forati di diametro maggiore con pinze a sei pistoncini di Brembo, sedili da corsa regolabili elettricamente a 18 vie e una dose massiccia di Alcantara grigia che copre la maggior parte degli interni.

Zeekr 001: il prezzo

Lo Zeekr 001 nella nuova versione è già disponibile per l’ordine in Cina con le prime consegne previste nel secondo trimestre del 2023. Il prezzo varia tra ¥ 300.000 e 386.000, che si traduce in circa 43.000-55.000 euro secondo i tassi di cambio attuali. Per il prossimo futuro è previsto anche un lancio in Europa.