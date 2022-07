Ford sviluppa una colonnina di ricarica robotizzata

Certe operazioni che sembrano scontate per alcuni, non lo sono per altre. Fare rifornimento è facile, tuttavia chi è diversamente abile potrebbe riscontrare delle difficoltà. Ecco quindi un’azione come quella della ricarica elettrica di un’auto presso una colonnina, diventi un ostacolo. Ford ha pensato di agevolare la vita a tutti quanti, costruendo delle stazioni di ricarica robotizzate.

Un braccio meccanico

Il suo funzionamento avviene con un braccio meccanico che cerca la presa sul veicolo e inserisce il connettore per la ricarica, tirandolo fuori una volta finita l’operazione. L’azione nel suo complesso verrebbe controllata attraverso il proprio smartphone e il guidatore può optare per rimanere dentro la vettura o allontanarsi lasciando tutto il lavoro sporco al robot.

In fase di sviluppo

La dinamica di funzionamento prevede che, una volta attivata, la stazione di ricarica metta in movimento il braccio robotizzato che, tramite una piccola videocamera, individua e innesta il connettore di ricarica nella presa del veicolo. Il tutto si può verificare, in queste fasi sperimentali, tramite la app FordPass. Dopo la ricarica, il braccio robotizzato si ritrae tornando nella posizione iniziale. Secondo un sondaggio, effettuato in Gran Bretagna, il 61% dei guidatori disabili terrebbe di conto l’acquisto di un veicolo elettrico se l’operazione di ricarica fosse resa più facile.

Ford: un progetto per il futuro

La stazione di ricarica robotizzata è stata sviluppata dall’Università di Dortmund e, una volta prodotta in serie, potrebbe essere collocata nei parcheggi dedicati alle persone disabili o anche nelle abitazioni private. La sua destinazione potrebbe essere molto ampia e a largo raggio. Specialmente quando la guida autonoma sarà una realtà più solida.

I veicoli autonomi sono in grado di dare libertà di movimento non soltanto alle persone disabili ma anche a chi non può guidare, come gli anziani o i minori non ancora in età di patente, e una ricarica automatica aumenterebbe ancor di più questa facoltà di movimento. Valgono le stesse considerazione per le flotte aziendali di auto-robot, che troverebbero da sole la piazzola dove poter essere ricaricate automaticamente.