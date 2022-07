Honda e Limited Edition: prezzo da 44.500 euro

È tempo di lanciare sul mercato una nuova edizione speciale per il mercato europeo della Honda e, l’auto elettrica per la mobilità urbana del costruttore giapponese. Arrivata sulle scene a partire dal 2020, la piccola EV non manca di appeal, ma per innalzare ancora di più l’asticella è stata pensata questa nuova versione Limited Edition, che porta tante novità specialmente a livello estetico.

I dettagli estetici

La vettura si caratterizza per la tonalità esterna Premium Crystal Red, abbinata a accenti neri a contrasto. Il colore nero lo troviamo anche nel tetto, nel fascione anteriore e in quello posteriore, nella parte inferiore dei paraurti/sottoporta e nelle telecamere che sostituiscono gli specchietti. Anche i cerchi in lega da 17 pollici sono di tonalità scura. Per quanta riguarda l’interno non sono state apportate alcune modifiche, tutto l’ambiente interno è tale e quale alla versione standard della Honda e.

Autonomia 201 km

La Limited Edition si basa sul pacchetto Advance, per cui a disposizione troviamo un motore elettrico montato posteriormente da 154 CV e 315 Nm di coppia. La batteria standard agli ioni di litio da 35,5 kWh offre un’autonomia di 201 km nel ciclo WLTP grazie alle ruote da 17 pollici. Probabilmente più avanti nel tempo proveranno a introdurre qualcosa che migliori un po’ l’autonomia, anche se l’auto avendo un propensione urbana ha il giusto range di chilometri da utilizzare con una sola ricarica.

Honda e Limited Edition: il prezzo

Per promuovere la Honda e Limited Edition, la casa automobilistica ha utilizzato per la prima volta la figura del campione in carica di F1, Max Verstappen. Dopo aver guidato l’EV nella città medievale di Dozza in Italia prima del GP di Imola, l’olandese ha dichiarato:

La Honda e Limited Edition è semplicemente adorabile. Ha un aspetto originale, un design compatto ed è divertente da guidare. È un ottimo veicolo urbano elettrico.

Viene proposta a un prezzo di circa 44.500 euro.