Nel segmento delle auto elettriche le Tesla sono tra le più desiderabili. Tanto per il fatto che appartengono al marchio con più anni alle spalle di know-how tecnologico, quanto per il potente marketing dell’influente Elon Musk, il magnate sudafricano a capo della Casa di Palo Alto. Di fatto le Tesla stanno riuscendo a mantenere la loro posizione sul mercato, anche con l’arrivo delle elettriche dei grandi marchi generalisti e questo grazie alla loro affidabilità, prezzo competitivo e tecnologia all’avanguardia. Forse, però, non tutti sanno che allo stato attuale delle cose potrebbe convenire comprare una Tesla usata. Ecco perché.

Comprare una Tesla usata o nuova? I tempi di attesa del nuovo…

Ma in realtà è così facile comprare una Tesla? Relativamente. Chi fosse interessato a comprarne una deve infatti sapere che i tempi di consegna sono molto lunghi. Se compri ora una Tesla Model 3 (la più richiesta), ad esempio, devi aspettare fino al prossimo anno per averla in garage. Più brevi i tempi di attesa per una Model Y, che più o meno dovrebbe arrivare nel giro di 6 mesi. Senza contare i rallentamenti sulla produzione e la consegna che riguardano tutti i costruttori e che derivano dalla crisi dei micro-chip e dalla situazione geo-politica mondiale che influenza notevolmente la catena di approvvigionamento.

I vantaggi di comprare una Tesla usata

Per i più impazienti ci sono però due strade percorribili. La prima riguarda la ricerca di modelli in pronta consegna. Ma lo diciamo subito, sono rarissimi. Rimane allora la strada dell’usato. Più che garantito. Tesla ha infatti messo a punto un programma di vendita di seconda mano molto strutturato e gestito direttamente dalla Casa.

Le auto in questione sono quelle che vengono ri-consegnate ai concessionari dai clienti che permutano il loro veicolo con uno nuovo. In questo caso il servizio di assistenza Tesla compie una serie di controlli qualità che certificano lo stato delle vetture e dopo la revisione mette le auto su una piattaforma online dedicata.

Comprare una tesla usata: consegna immediata

Il primo vantaggio in questo caso è la consegna praticamente immediata. Si va da poche ore dall’acquisto online, nel migliore dei casi, fino a pochi giorni nel peggiore.

Autopilot di serie

Il secondo vantaggio di comprare una Tesla usata riguarda il fatto che tutte le Tesla usate vendute dalla Casa madre vengono dotate dell’Autopilot, sistema avanzato di guida assistita che, di listino, su un’auto nuova costa 3.800 euro.

Software aggiornato

E ancora, prima di metterle in vendita sulla piattaforma, Tesla aggiorna tutte le sue auto usate con l’ultimo software rilasciato.

Comprare una Tesla usata: la garanzia

Per quanto riguarda la garanzia, Tesla mantiene quella residua del modello originale, che dura 4 anni o 80.000 km, ma nel caso l’auto fosse più vecchia viene estesa la garanzia per ulteriori 12 mesi e 20.000 km.

La svalutazione bassa delle Tesla usate

Secondo i dati di Tesla e altri studi esterni la svalutazione di una Tesla usata è inoltre meno forte rispetto ai marchi concorrenti. Stando a uno studio di Autovista, ad esempio, una Model Y dopo 36 mesi e 60mila km dimostra di aver mantenuto il 52% del proprio valore. Mentre una BMW iX3 il 41% e una Volkswagen ID.4 il 44%.