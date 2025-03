Quale sarà il destino delle auto diesel in un mondo sempre più proiettato verso l’elettrico? Nonostante l’inarrestabile spinta verso la mobilità sostenibile, le motorizzazioni a gasolio continuano a giocare un ruolo cruciale, soprattutto per chi percorre lunghe distanze. Questo segmento, seppur in calo, rimane una scelta pragmatica per molti automobilisti.

Auto diesel, le più efficienti

Negli ultimi anni, le vendite di vetture diesel hanno registrato un calo significativo, in particolare nel segmento delle utilitarie. Tuttavia, alcuni modelli efficienti continuano a distinguersi. La Renault Clio, ad esempio, rappresenta l’ultimo baluardo del diesel nel segmento B, offrendo percorrenze straordinarie fino a 23,8 km/l grazie al suo motore 1.5 da 101 CV.

Nel panorama dei SUV compatti, l’Audi Q2 si afferma con il suo motore 2.0 TDI disponibile in due varianti di potenza. Nel segmento C, invece, spiccano la Volkswagen Golf e la Skoda Octavia, capaci di garantire quasi 24 km con un litro di gasolio. Consumi ridotti e tecnologia avanzata caratterizzano anche i C-SUV del gruppo BMW, con modelli come X1, X2 e Mini Countryman che raggiungono i 22,2 km/l grazie al supporto della tecnologia mild hybrid.

La sfilata di premium

Le berline premium non sono da meno: la Mercedes Classe C, ad esempio, offre un’autonomia di 22,7 km/l, mentre la BMW Serie 4 Coupé arriva a 22,2 km/l, superando persino la più compatta Serie 2. Questi dati confermano come l’autonomia diesel rappresenti ancora un vantaggio competitivo nel mercato automobilistico.

Sebbene l’elettrificazione stia trasformando il settore, le motorizzazioni diesel rimangono una scelta solida per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e consumi. La loro capacità di coprire lunghe distanze con un solo pieno, unita a costi di gestione contenuti, le rende particolarmente attraenti per chi affronta frequenti spostamenti su lunghe tratte.