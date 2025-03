43 anni di storia, un investimento iniziale di 6 miliardi di franchi e quattro marchi automobilistici coinvolti: questi sono i numeri che definiscono lo stabilimento di Trémery, in Francia, che si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua lunga tradizione produttiva. Lo stabilimento, parte del gruppo Stellantis, si appresta a lanciare una nuova generazione di motori diesel conformi agli standard Euro 7.

Stellantis sceglie una sede francese

Fondato nel 1979 da Citroën, il sito produttivo si è evoluto per diventare un pilastro della strategia industriale del gruppo. La nuova gamma di motori diesel non è solo conforme alle normative ambientali più recenti, ma integra anche una tecnologia ibrida leggera. Questo approccio combina un motore elettrico di supporto al tradizionale propulsore diesel, una soluzione già testata con successo sui motori a benzina. Il tutto sarà accompagnato da un cambio automatico eDCS6 di ultima generazione, pensato per ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi.

Lo stabilimento di Trémery, che opera in sinergia con l’impianto di Valenciennes specializzato nei cambi, rappresenta un modello di eccellenza nella manifattura europea. La capacità di adattarsi alle sfide del mercato ha reso questo sito uno dei punti di riferimento per l’innovazione all’interno di Stellantis.

I diesel saranno elettrificati

Il gruppo, forte dell’esperienza accumulata con il sistema HYbrid4, implementato su modelli di successo come la Peugeot 3008 e la Citroën DS 5, continua a credere nel potenziale del diesel. Nonostante le precedenti perplessità espresse dall’AD Carlos Tavares sul futuro di questa tecnologia, Stellantis dimostra che il diesel può ancora essere competitivo, purché evoluto in chiave elettrificata.

Questa nuova strategia sottolinea come il futuro della mobilità passi attraverso un’integrazione di tecnologie diverse. Con Trémery al centro di questa trasformazione, il gruppo punta a ridefinire gli standard del settore automotive, mantenendo un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e prestazioni.