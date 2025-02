Napoli si trova al centro di una vicenda che potrebbe avere implicazioni significative per la sicurezza stradale in Italia. Un manager napoletano di 62 anni ha denunciato un grave malfunzionamento del sistema anticollisione del suo SUV di lusso. Durante un tamponamento, il veicolo avrebbe inaspettatamente accelerato invece di frenare, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle tecnologie avanzate integrate nei veicoli moderni.

Sistema anticollisione fallato

L’incidente, sebbene avvenuto a bassa velocità e senza gravi conseguenze, ha portato l’uomo a richiedere alla Procura di Napoli Nord il sequestro probatorio del veicolo. In caso di conferma del difetto, potrebbe essere richiesto il sequestro preventivo di tutti i modelli simili circolanti in Italia. Questo episodio non è isolato: una class action negli Stati Uniti coinvolge lo stesso modello di auto, accusato di problemi analoghi.

Nonostante le rassicurazioni del produttore, che dopo mesi di verifiche ha dichiarato la piena funzionalità dei sistemi, l’uomo, assistito dall’avvocato, insiste sulla presenza di un problema che potrebbe mettere a rischio la vita di altri automobilisti. Le indagini richieste non si limitano al sistema anticollisione, ma si estendono anche agli airbag e alle cinture di sicurezza.

Sicurezza prima di tutto

Questo caso potrebbe innescare una massiccia campagna di richiamo dei veicoli, qualora venissero accertati difetti di progettazione o produzione. La vicenda evidenzia la necessità di maggiore trasparenza da parte dei produttori e di controlli più rigorosi sui sistemi elettronici delle automobili moderne. La Procura valuterà ora se procedere con ulteriori indagini o adottare provvedimenti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza auto e sulla fiducia nei sistemi di assistenza alla guida.