AUDI si prepara a una rivoluzione elettrica con il lancio di un nuovo brand esclusivamente dedicato alle auto elettriche. Questo ambizioso progetto, sviluppato in collaborazione con il colosso cinese SAIC, vedrà il suo debutto al prestigioso Salone di Shanghai 2025, segnando una svolta strategica per il marchio tedesco nel competitivo mercato cinese.

Un brand nel brand

Il primo modello del nuovo marchio sarà presentato il 23 aprile 2025, durante la giornata stampa dell’evento, e resterà in esposizione fino al 2 maggio. Basata sulla moderna Advanced Digitized Platform, questa vettura promette innovazioni rivoluzionarie, come un’autonomia di 700 km grazie a una batteria da 100 kWh e un’architettura a 800 Volt che consente di ricaricare 370 km in soli 10 minuti. Il sistema propulsivo, composto da due motori, offre una potenza combinata di 764 CV e 800 Nm di coppia, collocando la vettura tra l’A5 Avant e la nuova A6 Avant in termini di posizionamento.

Con un passo di 2,95 metri, il nuovo modello garantirà un’abitabilità superiore rispetto alle sue dimensioni esterne. Gli interni saranno completamente digitalizzati, con una significativa riduzione dei comandi fisici, pur mantenendo il livello di qualità e comfort che contraddistingue il marchio.

La strategia sul mercato cinese

Questa mossa strategica arriva in un momento delicato per Audi Cina, che ha registrato un calo delle vendite del 10,9% nel 2024. Tuttavia, il mercato cinese rimane fondamentale per il brand, con volumi di vendita tre volte superiori rispetto agli Stati Uniti. Il nuovo brand punta a conquistare una clientela giovane e tecnologicamente avanzata, rispondendo a una domanda crescente di soluzioni di mobilità elettrica.

Dopo il lancio del primo modello, la gamma si espanderà con un SUV e una variante Sportback nei due anni successivi, dimostrando l’impegno di AUDI nel diversificare la propria offerta per soddisfare le esigenze dei consumatori cinesi. La collaborazione con SAIC ha permesso di accelerare i tempi di sviluppo del 30%, offrendo un vantaggio competitivo cruciale in un settore in rapida evoluzione.

Il debutto al Salone di Shanghai sarà un momento decisivo per valutare l’accoglienza del pubblico verso questa nuova strategia, che potrebbe ridefinire il futuro della mobilità elettrica nel più grande mercato automobilistico del mondo.