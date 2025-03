Audi A3 allstreet TFSI e: aperti gli ordini per la plug-in

Audi mostra la nuova Audi A3 allstreet TFSI e, una variante ibrida plug-in che unisce l’estetica audace di un crossover con l’efficienza di un powertrain elettrificato. Questo modello si posiziona come un’offerta unica nel segmento compatto premium, offrendo un’esperienza di guida versatile e attenta all’ambiente. Prezzo a partire da 50.900 euro.

Audi A3 allstreet TFSI e: look all-terrain con tocco di eleganza

La nuova Audi A3 allstreet TFSI e si distingue per il suo design all-terrain, caratterizzato da minigonne, archi passaruota e finiture a contrasto che le conferiscono un aspetto robusto e dinamico. Il single frame ottagonale con griglia a nido d’ape, elemento distintivo del design Audi, richiama lo stile dei modelli della gamma Q. L’assetto rialzato di 30 mm non solo accentua l’estetica da crossover, ma offre anche una posizione di guida dominante e una maggiore praticità nell’accesso all’abitacolo.

Potenza ibrida Plug-in per prestazioni ed efficienza

La A3 allstreet TFSI e è equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in che abbina un motore termico 1.5 TFSI evo2 a benzina da 150 CV a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV. La sinergia tra i due motori genera una potenza combinata di 204 CV e una coppia di 350 Nm, garantendo prestazioni brillanti con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h.

Autonomia elettrica estesa e ricarica rapida

Grazie alla batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), la A3 allstreet TFSI e può percorrere fino a 138 chilometri WLTP in modalità puramente elettrica. Questa autonomia la rende ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Per quanto riguarda la ricarica, la A3 allstreet TFSI e offre diverse opzioni. La ricarica in corrente continua (DC) con potenze fino a 50 kW permette di raggiungere l’80% di carica in meno di 30 minuti, un valore di riferimento per la categoria. In alternativa, è possibile utilizzare la ricarica in corrente alternata (AC) con potenze fino a 11 kW, che richiede circa 2,5 ore per una ricarica completa.

La A3 allstreet TFSI e rappresenta un’opzione interessante per coloro che cercano un crossover compatto con un design accattivante, prestazioni dinamiche e un’anima green grazie alla tecnologia ibrida plug-in. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il primo trimestre del 2025.