Audi porta la sua compatta premium a un nuovo livello con la Audi A3 Allstreet Plug-in Hybrid, una versione progettata per offrire autonomia elettrica estesa, prestazioni versatili e maggiore altezza da terra. Equipaggiata con un motore a ciclo Miller da 1.5 litri abbinato a un’unità elettrica e una batteria da 25,7 kWh, questa A3 PHEV raggiunge fino a 138 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica, secondo gli standard WLTP, e sarà disponibile nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025.

Il cuore della A3 Allstreet è costituito dal motore 1.5 TFSI evo2, che fornisce 150 CV e 250 Nm, accoppiato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che aggiunge ulteriori 116 CV e 330 Nm di coppia. La potenza combinata di 204 CV e 350 Nm permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi, con una velocità massima di 225 km/h.

Un vantaggio importante della Audi A3 Allstreet Plug-in Hybrid risiede nelle possibilità di ricarica flessibili: può essere rifornita in corrente continua (DC) fino a 50 kW, portando la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. In alternativa, la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 11 kW completa il ciclo in circa 2,5 ore. La modalità di guida predefinita è “EV”, che consente una marcia esclusivamente elettrica; il programma “Auto Hybrid” combina invece i due motori, ottimizzando l’efficienza.

Questa versione Allstreet introduce anche un avanzato sistema di recupero dell’energia, derivato dai modelli full electric di Audi. Il motore elettrico gestisce la decelerazione nelle frenate leggere, mentre il sistema elettroidraulico subentra nelle frenate più intense, consentendo di recuperare fino a 43 kW di energia.

La differenza tra A3 Sportback e Allstreet si nota anche nello stile e nella funzionalità: la variante Allstreet offre elementi specifici come le protezioni laterali, gli archi passaruota e il single frame nero opaco con griglia verticale a nido d’ape. Inoltre, un assetto rialzato di 30 mm e la batteria collocata sotto i sedili posteriori garantiscono una maggiore versatilità per affrontare percorsi sterrati e strade irregolari.