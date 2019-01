RC Auto: il premio medio è aumentato a dicembre

Con l’inizio del nuovo anno si parla sempre di aumenti, come quelli per le sanzioni, costi che diventano sempre più alti per le famiglie e per gli automobilisti che hanno subito un aumento del premio medio delle tariffe RC auto già a dicembre. Infatti, quest’ultimo è cresciuto del 3,16% rispetto al 2017, arrivando a toccare i 580,67 euro.

Numeri importanti, come quelli relativi a coloro che nel 2019 si vedranno aumentare la propria classe di merito a causa di un sinistro avvenuto nel 2018: quasi 1,2 milioni come rivela un’indagine effettuata da Facile.it. Va da sé che questo aumento comporta anche un incremento di spesa della RC auto.

Nello specifico i giovani, soprattutto i neopatentati, sono quelli che hanno assunto un comportamento più virtuoso, visto che solamente il 2,03% di guidatori tra i 18 ed i 20 anni vedrà aumentare la propria classe di merito. Nella classifica dei meno inclini agli incidenti segnaliamo a primo posto gli ecclesiastici seguiti a breve distanza dalle forze armate. Infatti, solo il 2,23% ed il 2,49%, rispettivamente, tra le due categorie, hanno visto crescere la propria classe di merito. Gli automobilisti meno prudenti in assoluto sono i pensionati, tra i quali il 4,46% subirà un aumento delle tariffe RC auto. Di poco distanziati comunque gli impiegati (il 4,26% subirà un aumento delle tariffe e gli insegnanti (il 4,21% avrà una maggiore classe di merito).

A livello territoriale sono rispettivamente la Liguria, il Lazio e le Marche, le regioni meno virtuose, mentre il Molise risulta quella con meno sinistri con colpa.

“Secondo l’indagine che abbiamo commissionato all’istituto di ricerca mUp Research, lo scorso anno l’RC auto è stata una delle voci di spesa che ha inciso di più, almeno psicologicamente, sul bilancio delle famiglie ed è quella sulla quale, anche nel 2019, si cercherà di risparmiare maggiormente”, spiega Diego Palano, responsabile Assicurazioni di Facile.it. “La buona notizia è che molti lo hanno già fatto; secondo i risultati dell’indagine, nel 2018 sono oltre 11 milioni di automobilisti che sono riusciti a ridurre la spesa trovando un’offerta migliore”.

Chiaramente, in questo contesto, un passaggio ad un’altra assicurazione potrebbe portare un risparmio, un po’ come avviene per i gestori di telefonia mobile, quindi il consiglio è quello di guardarsi intorno prima dell’ennesimo rinnovo.