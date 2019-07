Audi S3 Sedan, nuove foto spia della prossima generazione

La variante sportiva della berlina compatta tedesca è stata spiata durante i classici collaudi su strada.

Dopo sette anni di onorata carriera, l’attuale generazione dell’Audi A3 si appresta ad andare in pensione per lasciare il passo ad una versione completamente nuova che verrà svelata il prossimo settembre in occasione del Salone di Francoforte 2019. In attesa del suo debutto ufficiale, continuano i test su strada della quarta generazione della vettura, declinata nelle varianti di carrozzeria hatchback e sedan, a cui si aggiunge anche la versione sportiva denominata S3. A proposito i quest’ultima, la nuova Audi S3 Sedan – versione berlina quattroporte dal carattere sportivo della media tedesca – è stata spiata durante alcuni collaudi su strada.

Il prototipo in questione, immortalato nelle immagini che vi proponiamo, sfoggia una pesante camuffatura che punta a celare le forme definitive dell’inedito modello. Nonostante la presenza della pellicola camouflage, osservando bene le foto a nostra disposizione è possibile notare alcuni interessanti dettagli che caratterizzeranno il design della nuova S3 Sedan.

Il frontale ricalca le forme della S3 due volumi e si distingue per la presenza di un fascione paraurti dotato di due ampie prese d’aria laterali e per il cofano motore di maggiori dimensioni rispetto all’attuale generazione in commercio, mentre la mascherina single frame ricorderà quella vista sulla recente A1 Sportback. Le fiancate muscolose adottano invece ampi passaruota in grado di ospitare cerchi in lega specifici da 18 o 19 pollici.

La vista posteriore sfoggia una coda raccolta che ingloba un accenno di spoiler, lambito nella zona inferiore da proiettori di nuovo disegno che si sviluppano in senso orizzontale. Il nuovo paraurti sfoggia invece quattro scarichi sportivi che tradiscono l’impronta sportiva di questa versione. Anche gli interni saranno completamente nuovi e adotteranno i tipici componenti sportivi firmati “S”, tra cui i sedili ad alto contenimento, volante e pomello del cambio dal carattere “racing”.

Dal punto di vista tecnico, la vettura sarà basata su un’evoluzione della piattaforma MQB, più rigida e leggera grazie ad un ampio uso di alluminio. Sotto il cofano anteriore batterà invece un 2.0 litri turbo benzina abbinato ad un sistema elettrificato mild hybrid a 12 Volt, ottenendo così una potenza massima che dovrebbe aggirarsi sui 320 CV, scaricati sulla trazione integrale Quattro e gestiti da un cambio doppia frizione. In un secondo momento, l’Audi S3 sarà affiancata dalla più potente RS3 Sedan in grado di sprigionare la bellezza di 450 CV.

Audi S3 Sedan: nuove foto spia Vedi tutte le immagini +11