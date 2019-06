Mercedes Classe G Stronger than Time: la serie speciale per i quarant’anni

Per i quarant’anni dal debutto dell’eterna Classe G, che nell’attuale nuova generazione (qui il nostro approfondimento di presentazione) mantiene invariato il tradizionale aspetto “granitico”, Mercedes allestisce una esclusiva serie speciale, opportunamente ribattezzata “Stronger than Time”, appunto ad indicare la bontà di un progetto che sfida il trascorrere del tempo e delle mode.

Equipaggiata con il “kit” estetico AMG Line e declinata in tre varianti di motorizzazione (4.0 V8 biturbo da 422 CV; V6 turbodiesel da 330 CV; 4.0 V8 biturbo con potenza portata a 585 CV), Mercedes Classe G Stronger than Time Edition presenta, fra le caratterizzazioni di corpo vettura, i paraurti di disegno sportivo, i codolini passaruota maggiorati, l’impianto di scarico sportivo, cerchi in lega AMG da 20” multirazze (22” per il modello più potente) dietro ai quali trova posto un impianto frenante dotato di pinze freno marchiate Mercedes-Benz con finitura dedicata, il “kit” Stainless Steel comprendente protezioni inferiori, pedane laterali e copriruota di scorta in acciaio inox; il “Night Pack” (finitura oscurata per gruppi ottici, finestratura laterale e lunotto, e dettagli esterni). L’identificazione di modello viene provvista dall’apposizione delle targhette “Stronger than Time” collocate sulle porte anteriori, e da un monogramma “di benvenuto” dedicato che viene proiettato sul terreno dall’apertura delle porte.

All’interno, nel quale spicca il sistema di illuminazione “ambient” a Led personalizzabile, l’abitacolo della serie celebrativa Mercedes G Stronger than Time Edition viene rifinito, di serie, con rivestimenti in pelle Nappa in tinta nera e cuciture dorate a contrasto, modanature in legno di frassino a poro aperto laccato in nero e, per il passeggero anteriore, la tradizionale maniglia qui arricchita dal medesimo badge “Stronger than Time”. Da segnalare, quale ulteriore dettaglio di altissimo livello, la possibilità di optare per un “pacchetto” Exclusive Interior Plus, a finitura bicolore (rivestimenti in pelle beige e Yacht Blue per plancia, tunnel e consolle centrale, pannelli porta; modanature in legno di Sen o laccato in beige; sedili in pelle verniciata in rosso e accenti in Piano Black). A prescindere dall’allestimento interno ordinato dal singolo cliente, il layout abitacolo di Mercedes Classe G Stronger than Time Edition conferma la presenza del modulo multimediale digitale Mbux-Mercedes Benz User Experience a due display da 12.3” dalla grafica di visualizzazione commutabile in tre modalità di stile (Classic, Sport, Progressive) e in varie informazioni sulla base delle singole esigenze; i sedili semi-anatomici Multicontour a regolazione attiva (vi vengono integrate delle camere d’aria che vengono riempite o svuotate senza soluzione di continuità; e diverse funzioni massaggio, climatizzazione e riscaldamento rapido, nonché supporto lombare a regolazione elettrica per guidatore e passeggero anteriore) ed un sofisticato impianto audio Burmester.

La dotazione comprende, altresì, il tetto apribile in cristallo ed il sistema di sospensioni adattive che vengono controllate dal dispositivo Dynamic Select di intervento elettronico sulle caratteristiche di risposta di gruppo motopropulsore, sospensioni, sterzo e sistemi di assistenza alla guida.

Sotto il cofano, la musica non cambia: Mercedes Classe G Stronger than Time Edition viene equipaggiata con la motorizzazione 4.0 V8 sovralimentata a doppio turbocompressore, da 416 CV e 610 Nm di coppia massima; con una esclusiva versione G400 (3.0 turbodiesel a sei cilindri da 325 CV e 700 Nm di coppia massima); e, a sua volta proposta per celebrare i vent’anni dal “lancio” di G55 AMG, la versione G63 AMG Stronger than Time, che porta in dote il V8 4.0 biturbo, “riveduto e corretto” dai tecnici della factory di Affalterbach, per sprigionare 585 CV e 850 Nm di forza motrice. La trasmissione viene affidata al cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti e convertitore di coppia, sviluppato ad hoc per Classe G in virtù di uno specifico software che ottimizza tempi di innesto e reazione dei comandi cambio.