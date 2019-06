Jaguar XE SV Project 8 Touring: serie limitata a 15 esemplari

La Jaguar XE SV Project 8 aveva stupito con le sue performance micidiali su pista, una berlina capace di strapazzare tutti gli avversari e di inanellare una serie di record prestigiosi in vari circuiti in giro per il mondo. La vettura britannica grazie ad una velocità massima di 322 km/h e ad una dinamicità incredibile è riuscita a imporsi nella lotta contro il cronometro in circuiti come Nurburgring, Laguna Seca e Dubai. Adesso la Casa del Giaguaro ha deciso di lanciare sul mercato una variante stradale, sicuramente più docile ma dal temperamento sempre corsaiolo e votato alla grande sportività, la XE SV Project 8 Touring.

Per realizzare la versione stradale di una berlina così incredibile, alla Jaguar si sono affidati alla propria divisione speciale la Special Vehicle Operations (SVO). La XE SV Project 8 Touring verrà assemblata a mano presso il Technical Centre di Warwickshire, e sarà prodotta, purtroppo per i tanti appassionati, in una serie limitata a soli 15 esemplari. La carrozzeria potrà essere scelta fra quattro colori differenti: Velocity Blue, Valencia Orange, British Racing Green e Corris Grey Satin.

A prima vista si capisce quali siano le intenzioni di questa vettura, un’auto bellicosa e destinata alle grandi emozioni su strada. Il suo look è sportivo e dinamico, grazie anche al pacchetto aerodinamico specifico che completa la Jaguar con uno splitter anteriore dedicato e uno spoiler posteriore fisso. Gli interni prevedono spazio per quattro persone, ma c’è la possibilità di ridurlo a due posti scegliendo il pacchetto Track Pack, disponibile come optional, che aggiunge anche delle decalcomanie.

Per capire la grande sportività di questa vettura non si può prescindere dal motore, infatti sotto il cofano c’è un benzina sovralimentato V8 Supercharged da 5.0 litri capace di ben 600 CV di potenza. Con questa configurazione le prestazioni sono assolutamente di primissimo piano: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in 3,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 300 km/h. Il prezzo è di 170.000 euro circa.