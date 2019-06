Mercedes-Benz GLB: il primo teaser ufficiale

Mercedes-Benz ha tutte le intenzioni di allargare la famiglia dei propri SUV e rilascia in modo ufficiale un teaser del proprio GLB, l’ultimo tassello mancante. Si parla di un SUV compatto che andrebbe a collocarsi tra il GLA e il GLC, con delle misure che saranno vicine ai 4,60 metri. Potrebbe offrire una concorrenza interna al GLC, ma non lo sarà nell’effettivo perché la Casa di Stoccarda ha intenzione di far crescere le misure dei propri Sport Utility nel prossimo futuro. Infatti la nuova GLA potrebbe raggiungere i 450 cm di lunghezza, mentre la nuova GLC, che potrebbe arrivare nel 2022, oltrepasserà di slancio i 470 cm. Ecco che allora la GLB troverebbe la sua collocazione ideale.

Nei mesi scorsi Mercedes-Benz aveva presentato il concept della GLB, in questo teaser possiamo notare facilmente come le analogie tra le due vetture siano piuttosto marcate. Riconoscibile la firma luminosa dei gruppi ottici posteriori, così come le linee del cofano anteriore, i montanti e le barre del tetto, tutti elementi visti in qualche modo nella versione concept. L’immagine in anteprima fornisce anche un’idea di quelli che saranno gli interni della vettura tedesca, che seguono il nuovo corso intrapreso dalla Stella di Stoccarda, con l’immancabile presenza del doppio schermo del sistema Mbux.

La Mercedes-Benz GLB si presenterà a tutti nei prossimi mesi e farà molto probabilmente il suo esordio ufficiale in scena al prossimo Salone di Francoforte, che si terrà nella città tedesca a settembre. Per quanto riguarda la sua commercializzazione, lo sbarco sul mercato è da calcolare nei termini della fine del 2019 e i primi mesi del 2020.