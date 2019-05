Chevrolet Trailblazer 2020: SUV a stelle e strisce

Si chiamerà Trailblazer la nuova proposta di Chevrolet per il mercato a stelle e strisce e farà la sua comparsa nel 2020. In questo modo la gamma dei SUV del Cravattino crescerà con questa vettura che andrà a posizionarsi tra la Trax e la Equinox.

Lo stile ripropone il design della Blazer, un’auto già nota, adattandolo a delle proporzioni meno importanti. Quindi Chevrolet va sul sicuro per non deludere i suoi clienti con questa nuova proposta destinata a fare numeri importanti.

Al momento, non sono stati divulgati dati tecnici per questo SUV dal look sportivo che offrirà il tetto bicolore per la versione RS. Mentre, a livello di ADAS segnaliamo la frenata d’emergenza automatica con riconoscimento pedoni, il cruise control adattivo, il sistema che aiuta a rimanere in carreggiata, la telecamera posteriore ad alta definizione, e l’assistente al parcheggio capace di segnalare veicoli in avvicinamento quando l’auto procede in retromarcia.

Il mercato dei SUV è sempre più importante e negli USA, dove il fenomeno delle vetture a baricentro alto si è diffuso prima degli altri paesi, la richiesta di vetture dalle proporzioni più contenute anche in questa categoria è in aumento, come sottolinea anche l’arrivo di questa nuova Chevrolet Trailblazer.