Peugeot 508 SW Hybrid al Parco Valentino

Dal 19 al 23 giugno durante la quinta edizione dell’evento di Parco Valentino a Torino, verrà svelata in anteprima nazionale la Peugeot 508 SW Hybrid. Questa versione va a completare una gamma ricca per l’ammiraglia del Leone, che in breve tempo ha già conquistato consensi a ogni latitudine, dalla berlina alla familiare. La SW Hybrid rappresenta al meglio la fase di transizione energetica iniziata da Peugeot e che porterà nel breve ad altre vetture ecologiche come la Peugeot e-208, 100% elettrica e alle Plug-in Hybrid 508 fastback, 508 SW e 3008.

La 508 SW Hybrid monta un motore PureTech da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 110 CV che arrivano così a una potenza massima di 225 CV. La powertrain ibrida è stata sviluppata per mettere in risalto le sensazioni di guida e il piacere che si può percepire una volta che ci si trova al volante di questa ammiraglia. Le prestazioni sono elevate, merito della grande potenza, ma al tempo stesso vengono garantiti dei consumi e delle emissioni basse (meno di 49 grammi di CO 2 per km nel nuovo ciclo WLTP). La batteria agli ioni di litio ricaricabile è decisiva per l’efficienza registrata da questa vettura, che grazie alla capacità di 11.8kWh consente un’autonomia in modalità 100% elettrica superiore a 40 chilometri (WLTP). La 508 SW Hybrid può essere ricaricata tranquillamente a casa o presso una colonnina pubblica.

La missione di Peugeot in questo periodo di cambiamenti e di transizione energetica è quello di garantire e assicurare degli standard qualitativi elevati, ma soprattutto di mantenere intatta la sua filosofia principale, che è quella del puro piacere di guida che anche su un veicolo ibrido o elettrico deve essere percepibile.