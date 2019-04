Hyundai Sonata: protagonista al Salone di New York

Hyundai presenta la sua nuova versione della Sonata al Salone Internazionale Automobilistico di New York 2019, che corrisponde anche al debutto nel Nord America del modello più longevo e di maggior successo del Brand sudcoreano. L’ottava generazione di Hyundai Sonata è diversa da tutte le sue progenitrici, stavolta mostra al meglio la filosofia Sensuous Sportiness di Hyundai, mette in risalto il nuovissimo motore Smartstream G2.5 GDI e una tecnologia da prima della classe. La produzione della Sonata 2020 inizierà a settembre presso la Hyundai Motor Manufacturing Alabama e le vendite al dettaglio ci saranno a partire da ottobre 2019.

Stilisticamente la nuova Hyundai Sonata non vuole risultare banale, ma anzi punta forte sul piano emozionale. Questa berlina si presenta con un look sportivo, mentre gli interni spaziosi e ricchi di tecnologia. La sua silhouette a quattro porte esibisce proporzioni fatte per esaltare un’armonia incentrata verso le prestazioni. Sul frontale troviamo una nuova Pulse Cascading Grille che ben si sposa con i gruppi ottici rinnovati. La fiancata è molto elegante e fa l’occhiolino alle sagome tipiche dei coupè, mentre al posteriore abbiamo una lunga striscia di LED capace di creare un grande effetto scenico durante la notte.

L’interno è molto high-tech con il cruscotto sottile che dispone di un primo schermo digitale da 12,3 pollici, che è personalizzabile per soddisfare le diverse modalità di guida e le preferenze dell’utente. Al centro del cruscotto, un ampio schermo HD da 10,25 pollici consente agli occupanti di interagire facilmente con le funzioni audio-video e di navigazione (AVN). Questa schermata può anche ospitare una funzione a schermo diviso che consente di visualizzare contemporaneamente l’audio e la navigazione. Il cuore del sistema AVN è un sistema audio eccezionale, figlio di una nuova collaborazione tra gli ingegneri di Hyundai e Bose. Il sistema audio Bose Premium è dotato di 12 altoparlanti che si sincronizzano per offrire suoni nitidi e ricchi per un’esperienza audio di alta qualità.

La scelta dei motori ricade su due alternative: il nuovo 2.5 GDI e il 1.6 T-GDI, entrambi accoppiati a una trasmissione automatica a otto rapporti.