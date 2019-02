Nuova Bmw Serie 4: le foto spia in anteprima

La Bmw Serie 4 Cabrio è stata sorpresa durante gli immancabili test su strada pubblica, precisamente su un percorso innevato utile a verificare il comportamento della vettura in condizioni di difficile aderenza.

I pannelli coprenti adottati da Bmw sul muletto in prova non hanno nascosto il fatto che la prossima generazione della cabriolet sarà caratterizzata dal ritorno alla capote in tela, abbandonando così il tetto rigido. Questa soluzione dovrebbe consentire alla Casa tedesca di ridurre il peso e potrebbe portare a disporre di un maggiore spazio interno per i bagagli.

La linea della nuova Bmw Serie 4 Cabrio, conosciuta al momento con il nome in codice G22, rimane avvolta nel mistero, sebbene si possano notare vaghe somiglianze con la sorella Z4 nella zona anteriore.

Il debutto della convertibile e della Serie 4 Coupé dovrebbe avvenire l’anno prossimo, quando sul mercato arriverà quasi certamente una versione ibrida plug-in affiancata dai classici motori termici a quattro e sei cilindri di casa Bmw.