Ssangyong Korando: si svela a Ginevra 2019

Iniziano a circolare i teaser della nuovaSsangyong Korando che si mostrerà nella sua veste definitiva durante il prossimo Salone dell’Auto di Ginevra che prenderà il via il 7 marzo. L’auto ha una forma che riprende quella della sorella maggiore Rexton ma appare pià sportiva e slanciata.

Infatti, dalle immagini in rete è evidente che le proporzioni ed i tagli sono quelli già visti sulla Rexton, così come i passaruota bombati. La nuova Korando si distingue per le dimensioni più compatte con i montanti posteriori dal taglio sportiveggiante. La cromatura presente nel frontale tra i gruppi ottici viene riproposta anche dietro tra le luci a LED dal design accattivante.

Innovativa e al passo con le proposte più interessanti della categoria la realizzazione dell’abitacolo con la strumentazione digitale che viene affiancata anche da un grande display per l’infotaiment. Curata anche l’illuminazione interna pensata per essere d’effetto con colorazioni differenti che possono alternarsi nella zona della plancia davanti al passeggero.

Per quanto riguarda le motorizzazioni è atteso un nuovo 1.6 diesel che con ogni probabilità verrà affiancato al 1.5 a benzina e, forse, ad un 1.2 a 3 cilindri ibrido. Ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Chiaramente, l’arrivo di questo SUV compatto dovrebbe contribuire in maniera importante all’aumento delle vendite del brand che continua il rinnovamento della gamma.