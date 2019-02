Chevrolet Corvette: arriva la Final Edition della C7

Si chiama Final Edition e come dice il nome è l’ultima versione della Chevrolet Corvette C7, la sportiva americana per antonomasia in procinto di essere completamente rinnovata con l’arrivo della nuova C8. Per questo l’auto in questione potrebbe essere un oggetto di grande interesse per i collezionisti, perché sarà l’ultima con il motore in posizione anteriore centrale prima dell’avvento della nuova Corvette che avrà il propulsore in posizione centrale come le supercar più blasonate del mercato europeo, Porsche 911 esclusa.

Al momento, si conoscono solamente i prezzi per il mercato tedesco che vanno dai 116.500 euro della Grand Sport ai 139.500 euro della Z06. Infatti, la serie speciale Final Edition può essere scelta sulle Corvette C7 Grand Sport e Z06.

Esteticamente si potranno scegliere le due livree che rispondono ai nomi di Sebring Orange Tintcoat Metallic e Ceramic Matrix Gray Metallic, abbinati ad interni in nappa di colore nero con tanto di cuciture a contrasto. Chiaramente, non mancano un impianto frenante carboceramico griffato Brembo, un telaio pensato per i trackday e, all’interno, i sedili sportivi.

Ma non è tutto, perché le “Vette” che adottano il pacchetto Z07 diventano ulteriormente aggressive grazie alla cura aerodinamica con particolari in fibra di carbonio e calzano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Scegliendo questo optional la vettura è equipaggiata con la trasmissione manuale a 7 rapporti, ideale per la guida in pista, ma la Grand Sport soddisfa anche chi la utilizza per i viaggi, visto che può essere scelta anche con la trasmissione automatica ad 8 rapporti.

Insomma, un’auto che si farà sicuramente notare, soprattutto con il pacchetto Z07, e che avrà un folto numero di estimatori anche quando arriverà il modello pronto a succederle nel listino e nel cuore degli appassionati.