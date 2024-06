L’inaugurazione dell’e-building di Maranello segna l’inizio di una nuova era per Ferrari, con modelli elettrici e ibridi in arrivo nei prossimi anni

Ferrari è pronta ad abbracciare l’era elettrica senza abbandonare completamente i motori termici. L’azienda, infatti, adotterà un approccio di affiancamento, combinando motori termici, ibridi ed elettrici. La svolta è segnata dall’inaugurazione del nuovo e-building a Maranello il 21 giugno 2024. Questo impianto all’avanguardia ospiterà la produzione di tutta la gamma Ferrari per i prossimi anni, compresi i primi modelli elettrici dell’azienda.

Il nuovo stabilimento avrà una capacità produttiva di 20.000 auto all’anno, un aumento significativo rispetto alle 13.663 auto consegnate nel 2023, un numero mantenuto basso per preservare l’esclusività del marchio. I primi modelli elettrici di Ferrari, secondo quanto riportato da Reuters, saranno due e avranno un prezzo di partenza di almeno 500.000 euro.

Ferrari elettrica a fine 2025

Queste nuove vetture a zero emissioni, attualmente in fase di sviluppo, sono previste per il lancio sul mercato entro la fine del 2025. Una fonte vicina all’azienda ha specificato che il prezzo elevato è giustificato dagli alti costi di progettazione delle auto elettriche. Ferrari, nota per l’attenzione ai dettagli e alle prestazioni, garantirà che anche le sue auto elettriche emettano un rumore “autentico”, mantenendo così l’identità sonora distintiva del marchio.

Ci sarà una seconda EV a Maranello

Parallelamente, Ferrari sta lavorando a una seconda auto elettrica, attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo e prevista per un debutto futuro. La casa automobilistica non ha ancora fornito dettagli sui prezzi o sulle specifiche tecniche di questa seconda vettura, ma ulteriori informazioni saranno rilasciate nei prossimi mesi.

Con queste iniziative, Ferrari dimostra di voler affrontare le sfide della mobilità sostenibile senza rinunciare alle sue tradizioni di lusso e prestazioni. L’inaugurazione dell’e-building rappresenta un passo cruciale verso un futuro in cui motori termici, ibridi ed elettrici coesistono, offrendo ai clienti una gamma diversificata di veicoli di alta gamma.