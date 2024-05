La Fiat 500 termica si prepara a dire addio al mercato. A causa delle direttive europee sulla sicurezza, l’iconico modello lanciato nel 2007 e aggiornato nel corso di 16 anni, verrà ritirato a breve. Tuttavia, nel 2026, arriverà una nuova versione ibrida prodotta a Mirafiori, basata sull’attuale piattaforma della 500 elettrica, sviluppata esclusivamente per questo modello e non condivisa con altri veicoli del gruppo Stellantis.

Questo significa che per quasi due anni non ci sarà una Fiat 500 a benzina o ibrida sul mercato, a meno di un’improvvisa operazione simile a quella che ha ridato vita alla Fiat Panda. L’annuncio è stato fatto da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, dopo molte speculazioni sul futuro dello stabilimento di Mirafiori, attualmente dedicato alla produzione della Fiat 500 elettrica.

Il nuovo modello ibrido sarà completamente diverso dalla 500 tradizionale prodotta in Polonia. La nuova linea di produzione a Mirafiori richiederà investimenti significativi in termini di costi e tempi di sviluppo, dovuti alle numerose modifiche necessarie per ospitare il motore termico, probabilmente il già noto 1.2 Puretech di origine PSA, abbinato al cambio e-DCT prodotto anch’esso a Mirafiori. Questo schema è simile a quello già visto su Jeep Avenger e Lancia Ypsilon.

Si baserà sulla piattaforma elettrica

La futura Fiat 500 ibrida non utilizzerà la piattaforma STLA Small, progettata per modelli completamente elettrici ma adattabile anche all’ibrido. Questa piattaforma verrà invece utilizzata negli impianti spagnoli di Stellantis, con la nuova Peugeot 208 probabilmente la prima ad adottarla. Melfi e Cassino riceveranno rispettivamente le piattaforme STLA Medium e STLA Large, con Melfi che produrrà anche una versione ibrida della Jeep Compass e Cassino che ospiterà la futura Lancia Gamma.

L’azienda ha anche annunciato la volontà di dare nuovi posti di lavoro: “Avvierà un processo di rinnovamento generazionale della forza lavoro, con l’assunzione di giovani lavoratori soprattutto a Mirafiori”. Per raggiungere l’obiettivo del milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030, come richiesto dal Governo: “È un’ambizione condivisa, ma avrà bisogno di un ambiente imprenditoriale favorevole, attualmente condizionato dalle incertezze dell’elettrificazione e dalla forte concorrenza”.