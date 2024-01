Volkswagen sta testando una batteria allo stato solido che non invecchia mai

Volkswagen ha dichiarato nelle scorse ore che un recente prototipo di batteria allo stato solido in fase di test ha superato notevolmente quelle che erano le aspettative iniziali fornendo risultati davvero incredibili. Questa batteria è stata sviluppata da QuantumScape Corporation, azienda con sede in California, e sottoposta a test dall’unità interna batterie della casa di Wolfsburg, PowerCo. Nel 2018, le due aziende hanno annunciato una partnership, con Volkswagen che è diventata il principale azionista e cliente della società.

Volkswagen sta testando la batterie allo stato solido di Quantumscape che mantiene le sue capacità anche dopo 500.000 km

Volkswagen ha effettuato una serie di test sulla nuova tecnologia delle batterie, ottenendo risultati notevoli. PowerCo ha completato oltre 1.000 cicli di ricarica della batteria, equivalenti a 482.000 km. Al termine del test, la batteria ha mostrato una perdita del solo 5% della sua capacità di accumulo. Questo supera notevolmente gli standard dell’industria, i quali prevedono una perdita massima del 20% dopo 700 cicli di ricarica.

In sintesi, questa batteria risolve le criticità tipiche dei veicoli elettrici e va persino oltre. Non è una sorpresa che QuantumScape voglia introdurre rapidamente questa tecnologia sul mercato. Tuttavia, la realtà non è così semplice e QuantumScape ha deciso di concentrare l’attenzione sulle batterie destinate all’elettronica di consumo. Questo importante cambiamento di direzione è stato menzionato in una lettera di investimento aziendale, come riportato da Automotive News.

Diversi produttori stanno lavorando alla tecnologia delle batterie a stato solido, ma questa rimane ancora un po’ sfuggente. Nissan ha annunciato che la sua prossima generazione di tecnologia arriverà nel 2028. Anche Toyota di recente ha fatto dichiarazioni simili a proposito di questa tecnologia che dunque sembra essere sempre più in rampa di lancio per un largo uso in futuro nel settore. Vedremo dunque che novità ci saranno nei prossimi mesi.