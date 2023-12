Volkswagen, Andreas Mindt: ‘Nel 2026 arriverà una GTI completamente elettrica’

La notizia della conferma da parte di Andreas Mindt – capo designer di Volkswagen, riguardo il lancio nel 2026 di una GTI completamente elettrica, rappresenta un significativo punto di svolta per la casa automobilistica tedesca.

La storia della gamma GTI, partita con la prima Golf GTI del 1975, è destinata ad entrare in una nuova era con l’introduzione della Volkswagen ID. GTI. Questo sviluppo segue la presentazione di un modello ad alte prestazioni basato sulla ID.2.

Il capo designer ha pubblicato un bozzetto dedicato

Un post pubblicato su Instagram da Mindt, che include un bozzetto in cui sono state messe a confronto l’originale GTI e la ID. GTI concept, evidenzia l’importanza storica del nome GTI, che ha adornato oltre 2,8 milioni di veicoli in tutto il mondo.

Volkswagen ha sottolineato la somiglianza nelle dimensioni tra la Golf GTI Mk1 e la compatta elettrica fin dalla sua prima presentazione a settembre. La conferma ufficiale della tempistica di lancio della presunta nuova ID. GTI arriva dopo l’anticipazione della produzione del modello durante la presentazione iniziale.

Dovrebbe superare i 231 CV di potenza della ID.2all

Sebbene i dettagli specifici sulla potenza della piccola hatchback sportiva non siano ancora stati rivelati, è probabile che superi i 231 CV stimati per la standard ID.2all, che dovrebbe entrare in produzione poco prima della versione GTI.

L’aspetto ancor più promettente riguarda l’accessibilità economica del veicolo. VW si sta impegnando affinché la versione base della ID.2all abbia un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 €. Sebbene il prezzo della Volkswagen ID. GTI ad alte prestazioni sarà sicuramente superiore, rimane comunque una proposta interessante nel segmento EV. Resta da vedere se sarà commercializzata anche al di fuori dell’Europa.