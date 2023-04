Jeep: un altro modello elettrico entro il 2025

Jeep ha rilasciato un teaser in cui rivela che ci sarà un ulteriore modello elettrico da presentare entro l’anno 2025.

Jeep ha recentemente immesso nel mercato la più piccola della famiglia, la Avenger, distribuita anche (e soprattutto) con propulsione elettrica. Il brand di origine americana aveva promesso ben tre modelli a batteria entro il 2025, che sono i noti: Recon, Wagoneer S e Avenger 4×4. Recentemente è stato rilasciato il teaser di un altro veicolo tutto da scoprire, che completa il quartetto delle anticipazioni.

Una probabile segmento C

A prima vista si potrebbe ipotizzare un modello dalle proporzioni e dimensioni leggermente superiori a quelle dell’Avenger, anche se non si intuisce poi molto dalle immagini distribuite in anteprima. Sarebbe strano che Jeep creasse un’avversaria in casa alla celebrata Avenger, mentre è più probabile che si concentri sul segmento C-SUV, dove manca una rappresentante elettrica della casata.

Look da città

La sensazione è che questo misterioso modello possa avere un design molto educato e cittadino, tremendamente più civile rispetto a quello proposto dalla Recon, che sarà una specie di erede elettrica della Wrangler. Dunque, molto lontana da un temperamento urbano e più affine a quell’avventuroso su sentieri non battuti, pieni di polvere e fango. Poi, lo sfondo da città ideato per il teaser, fa pensare candidamente che la prossima creatura di Jeep sarà congegnata soprattutto per muoversi con disinvoltura nel traffico, senza tuttavia dimenticare le sue origini da offroad.

Jeep, in attesa del lancio

Dunque, non resta che attendere altre comunicazioni ufficiali da parte di Jeep, che ancora non ha fornito il nome di questo sorprendente modello. Il piano di allargare i propri orizzonti fila liscio e spedito, mentre la Avenger si fa apprezzare tanto in Italia (dove è venduta anche con motore termico a benzina) quanto nel resto d’Europa, grazie alle sue linee moderne e alla sua struttura compatta. Nel 2024, poi, ci sarà la versione 4×4 che promette di agguantare un’altra bella schiera di sostenitori.