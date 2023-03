Mitsubishi XRT Concept: pick-up estremo

Il nuovo Mitsubishi XRT Concept anticipa il design e le caratteristiche del pick-up Triton, anche noto come L200, il cui lancio è collocato temporalmente entro il marzo 2024. Il debutto del concept è avvenuto al 44° Bangkok International Motor Show 2023 in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Realizzato nello stabilimento di Laemchabang in Thailandia è una vera world car, distribuita in circa 150 paesi nel mondo.

Debutta la sesta generazione

Quella che vedrà la luce nel 2024 sarà la sesta generazione del pick-up nipponico. Dopo il lancio in Thailandia verrà venduto prima negli altri paesi del Sudest asiatico (ASEAN), in Oceania e in altri mercati globali. Il Concept Mitsubishi XRT Concept è contraddistinto dalla grande aggressività del muso e da un cofano robusto che prosegue idealmente sulle linee delle fiancate dando forma a un tema orizzontale molto persuasivo.

Questo veicolo viene equipaggiato anche con passaruota maggiorati per ospitare ruote da terreni accidentati e fangosi. Le medesime che sono collocate all’interno del cassone. La carrozzeria è caratterizzata da una tinta camouflage ispirata alle rocce laviche, mentre le fiancate sono state decorate con una grafica del brand Ralliart a 10 linee parallele che esprime l’indole di Mitsubishi verso la sportività e le corse.

Mitsubishi alla prova

All’Asia Cross Country Rally 2023, il Team Mitsubishi Ralliart che ha il supporto tecnico ufficiale da parte di Mitsubishi Motors, ha come programma quello di gareggiare con un prototipo di modello cross-country del nuovissimo Triton, per andare alla ricerca di una seconda vittoria consecutiva. Hiroshi Masuoka, due volte pilota campione del Rally Dakar nel 2002 e nel 2003, rimarrà come direttore del team, e gli ingegneri di Mitsubishi Motors eseguiranno i pre-test e accompagneranno il team per fornire supporto al rally.

Mitsubishi Motors, infatti, sfrutta l’esperienza nel campo dei rally per avere dei feedback utili allo sviluppo dei suoi veicoli di produzione che garantiscano un piacere di guida sicuro e confortevole in ogni tipo di condizione atmosferica e stradale.