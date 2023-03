SsangYong Torres EVX, il rilancio del brand di KG Group

SsangYong è entrata recentemente nell’universo di KG Group, dopo l’acquisizione di pochi mesi fa. Il costruttore automobilistico coreano era al collasso e in fallimento, adesso sono arrivati nuovi investitori che sono disposti a investire pesantemente sul rilancio del brand. Il primo passo è il cambio del nome, che diverrà KG Mobility, mentre il primo modello sarà il Torres EVX.

Sbarco anche in Italia

La Torres di SsangYong viene presentata in prima istanza nella versione elettrica, denominata EVX, in occasione del Seoul Mobility Show 2023 del 30 marzo prossimo. La vettura, insieme alla tradizionale con motore termico, sarà proposta anche in Italia, dove il marchio coreano viene distribuito dal Gruppo Koelliker. Nel frattempo sono state rilasciate delle immagini che anticipano le forme di questo SUV.

SsangYong Torres, gli esterni

La Torres elettrica si presenta con una silhouette muscolosa formata da linee nette e squadrate, con una mascherina intera e dei fari che si snodano su due livelli, con le sottili luci diurne orizzontali a unire tra loro sei segmenti luminosi. La sigla EVX identifica con le prime due lettere la trazione elettrica, e con X la dicitura Extreme, riferendosi al suo temperamento da fuoristrada. Proprio da offroad ci sono i passaruota muscolosi e le protezioni sotto scocca, tutti elementi stilistici che si rimando al linguaggio di design “Powered by Toughness”.

Occhiata agli interni

L’abitacolo della nuova SsangYong si presenta con uno stile moderno e minimale, con una plancia contraddistinta da due grandi schermi orizzontali appaiati e posizionati all’interno di una stessa cornice. Quello collocato di fronte al volante assume il ruolo di strumentazione, utile per il guidatore, mentre quello centrale è un touchscreen adibito a controllare il sistema multimediale. Tutti elementi che permettono a questo veicolo di presentarsi come attuale e interessante per una variegata fetta di clienti, anche europei.