SsangYong Torres: nuovo SUV in arrivo nel 2023

La SsangYong Torres è la grande novità del costruttore coreano, un SUV di medie dimensioni che dovrebbe debuttare sul mercato a partire dalla primavera del 2023. Nel frattempo si susseguono anticipazioni che riguarda qualche dettaglio in più di questo modello, che arriverà in Europa per aumentare la batteria di veicoli a Marchio SsangYong. Si collocherà tra Korando e Rexton, per cui dovrebbe avere una fascia di prezzo intorno ai 35.000 euro.

Origine del nome

Nel frattempo è stato dichiarato che la Torres prende il nome dal Parco Nazionale Torres del Paine in Patagonia, un omaggio a uno dei luoghi più belli del mondo. Le nuove foto circolanti di questo modello assicurano al SUV una figura robusta con linee tese, tuttavia ci sono alcune perplessità riguardanti l’originalità del suo design.

Strizza l’occhio ad altri modelli

A prima vista si potrebbe pensare che la Torres abbia strizzato l’occhio ad altre vetture di sicuro successo a livello globale. Le somiglianze più evidenti sono con Jeep, per via della mascherina con lamelle verticali, poi ci sono un grosso rivestimento dei passaruota, pedane laterali e un box portaoggetti montato in alto, sul fianco, simile a quello visto sull’ultima la Land Rover Defender. Niente di male a ispirarsi a chi è bravo. SsangYong Torres prima di tutto verrà lanciata per la Sud Corea, poi successivamente arriverà anche in Europa. Nono state rilasciate ancora informazioni tecniche, ma nel Vecchio Continente dovrebbe arrivare sia con propulsori elettrici che a combustione.

SsangYong Torres solo elettrica?

I rumors che vengono dalla Gran Bretagna dicono che la Torres potrebbe essere commercializzata in Europa solo in versione elettrica, sorprendendo un po’ tutti. Nel caso la scelta cadesse su una variante esclusivamente BEV, la Torres se la vedrà con modelli di grado e molto affermati come Skoda Eniaq e Volkswagen ID.4, pur tuttavia contando su un fatto determinante quale il prezzo inferiore.