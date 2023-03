Volkswagen ID.2all Concept: dimensioni compatte e prezzo di 25.000 euro

Il marchio Volkswagen presenta la sua proposta di auto elettrica dal prezzo inferiore ai 25.000 euro: la concept car ID.2all.

Questo veicolo ha la trazione anteriore (non posteriore come la ID.3), un’autonomia dichiarata fino a 450 km, un nuovo linguaggio stilistico e caratteristiche tecnologiche innovative come il Travel Assist, l’IQ.LIGHT o l’Electric Vehicle Route Planner. La versione di serie sarà basata sulla piattaforma MEB Entry ed è uno dei dieci nuovi modelli elettrici che Volkswagen lancerà entro il 2026.

Le parole degli uomini Volkswagen

Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars: “Stiamo trasformando l’azienda in modo rapido e radicale, con il chiaro obiettivo di rendere Volkswagen un autentico Love Brand. L’ID.2all mostra dove vogliamo portare il marchio. Vogliamo essere vicini a il cliente e offriamo la migliore tecnologia in combinazione con un design fantastico. Stiamo implementando la trasformazione a ritmo sostenuto per portare la mobilità elettrica alle masse”.

Imelda Labbé, Membro del Brand Board of Management responsabile Vendite, Marketing e Aftersales: “Stiamo trasferendo le tipiche virtù Volkswagen nel nuovo mondo della mobilità: massima qualità e lavorazione, software eccezionale e servizi digitali con un vero valore aggiunto. Il focus qui è sempre sulle esigenze e le esigenze dei nostri clienti”.

Kai Grünitz, membro del Brand Board of Management responsabile dello sviluppo tecnico: “L’ID.2all sarà il primo veicolo MEB con trazione anteriore. Stiamo sfruttando la grande flessibilità offerta dalla nostra piattaforma MEB (modular electric drive) e lo faremo stabilire nuovi standard in termini di tecnologia e usabilità quotidiana con la piattaforma MEB Entry”.

Le caratteristiche della Volkswagen ID.2all

Con la piattaforma MEB Entry potenziata, l’ID.2all è dotata di una tecnologia di azionamento, batteria e ricarica particolarmente efficiente. Ha un motore elettrico con una potenza di 166 kW/226 CV e avrà un’autonomia WLTP calcolata fino a 450 chilometri. Un elemento di questo nuovo linguaggio stilistico è il design del montante C sviluppato anche per la Golf. La ID.2all è la prima Volkswagen con una nuova interpretazione di questa firma.

Altre caratteristiche di design della concept car includono un corpo vettura ben piantato sulle ruote, un frontale amichevole, una buona dinamica e una discreta eleganza. Anche l’interno ha un design distinguibile ed è caratterizzato da un’aria di alta qualità, un sistema di infotainment auto esplicativo con controllo del volume classico e un blocco dell’aria condizionata separato. Il volume bagagliaio è di ben 490-1.330 litri, un valore superiore a quello di alcune vetture di categoria superiore.

Dieci nuovi modelli elettrici entro il 2026

La versione di serie della ID.2all rappresenta uno dei dieci nuovi modelli elettrici che saranno lanciati da Volkswagen entro il 2026. Durante quest’anno ci saranno la nuova ID.3, poi, ID. Buzz con passo lungo e la ID.7. Ci sarà spazio anche per un SUV elettrico compatto e – forse – anche per un’auto elettrica a un prezzo inferiore a 20.000 euro, entro la deadline fissata.

Questo darà alla casa automobilistica la più ampia gamma di veicoli elettrici rispetto ai suoi concorrenti, e l’azienda punta a potrà raggiungere una quota di auto elettriche dell’80% in Europa. Volkswagen Passenger Cars ha precedentemente basato i suoi calcoli su una quota del 70%.