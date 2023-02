Gamma Land Rover 2023: tutte le novità e i modelli in arrivo

Jaguar-Land Rover sta cambiando rotta. Con il nuovo CEO Thierry Bollore al timone, l’azienda britannica vuole puntare a massimizzare e rendere proficui i vantaggi della sua gamma di veicoli premium, motivo per cui gran parte della sua attuale offerta di auto cambierà radicalmente, adattandosi ai nuovi gusti e alle nuove tecnologie richieste dai consumatori. E una di quelle tecnologie che nel breve e medio termine cominceranno ad acquisire un peso davvero importante corrisponderà ai veicoli “elettrificati”, siano essi dotati di modalità di propulsione completamente elettrica o plug-in hybrid.

Nuova Discovery

La prossima generazione della Discovery Sport, inizialmente prevista in anteprima mondiale nel 2024, cambierà nettamente rotta e potrebbe offrire varianti esclusivamente elettriche grazie a una nuova piattaforma, la EMA, puramente elettrica che Jaguar-Land Rover sta sviluppando.

In termini di design, il controverso disegno posteriore asimmetrico della Discovery Sport potrebbe adottare uno stile più elegante e dinamico, i cui tratti estetici verrebbero in parte ereditati dalla nuova Evoque. All’esterno sembra che troveremo le maniglie delle porte a filo, i fari a LED sottili e un aspetto più liscio e pulito nella parte anteriore che potrebbe probabilmente includere un pannello della griglia a filo.

All’interno le note predominanti sarebbero più spazio grazie al pianale piatto del pianale EMA, un touch screen più grande, strumentazione digitale e un volante dal design simile all’ultimo Defender.

Range Rover Sport SVR

Dopo il debutto, lo scorso anno, della nuova generazione della Range Rover Sport, quest’anno la marca inglese completerà la gamma del suo SUV di lusso introducendo la versione top di gamma, sportiva, SVR. Esteticamente sfoggerà nuove appendici aerodinamiche per un look più aggressivo e un’aerodinamica più efficiente. Per il momento le caratteristiche meccaniche sono ancora sconosciute ma secondo le indiscrezioni l’upgrade meccanico la porterà al disopra della barriera dei 600 CV.

Range Rover Velar Restyling 2023

Land Rover ha già svelato la nuova Range Rover Velar. Il rinnovato SUV britannico irrompe sulla scena sfoggiando un nuovo ed elegante design esterno, un interno più tecnologico e una sezione meccanica in cui spicca l’impegno per l’elettrificazione. La variante PHEV aggiornata, ora più efficiente, è al centro dell’attenzione. La Range Rover Velar P400e ibrida plug-in è stata aggiornata con una nuova batteria agli ioni di litio da 19,2 kWh (rispetto ai 13,6 kWh di prima). Di conseguenza l’autonomia in modalità elettrica aumenta fino a 64 km (40 miglia) nel ciclo WLTP, con un aumento di 11 km (7 miglia) rispetto al modello precedente.

Land Rover Defender 80

La gamma Land Rover potrebbe presto accogliere un nuovo membro: il ‘baby’ Defender. Di questo misterioso progetto si parla da anni, ma non si sono ancora visti prototipi o annunci ufficiali da parte dell’azienda britannica. Tuttavia le voci persistono, lasciando intendere che nel prossimo futuro potrebbe esserci spazio per un Defender più accessibile, sia per dimensioni che per prezzo.

Range Rover Evoque

La nuova generazione di questo modello servirà per iniziare la fase di decarbonizzazione del marchio Land Rover. Come è già trapelato, questo veicolo sarà uno dei modelli che saranno progettati sulla base di un impianto elettrico a batterie invece che a celle a idrogeno, come l’azienda aveva previsto, almeno inizialmente, per i modelli più grandi. La nuovissima Evoque elettrica si baserà sulla piattaforma EMA, una versione più compatta della MLA che dà forma alla Range Rover di recente introduzione e che, inoltre, darà origine alla Range Rover elettrica che sarà lanciata sul mercato nel 2023.

Anche Jaguar Land Rover ha confermato alcune indiscrezioni del suo nuovo progetto, come il fatto che la piattaforma EMA, sebbene sia stata concepita fin dall’inizio per ospitare propulsori completamente elettrici, può incorporare nella sua struttura anche un blocco termico compatto: potrebbe essere un possibile range extender o un PHEV?