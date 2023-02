Bmw Serie 1 2023: ecco il restyling dalle prestazioni eccezionali

Fra le novità più attese da Bmw in un’ottica a breve termine c’è il restyling di Serie 1. L’attuale generazione, sul mercato dal 2019, sarebbe in effetti pronta – tenuto conto del tempo – ad un aggiornamento di metà carriera.

In questo approfondimento analizziamo quali possono essere i contenuti di una nuova edizione della “segmento C” bavarese: cosa cambia, l’upgrade nello stile, le tecnologie, una previsione di uscita.

Restyling di Bmw Serie 1: tutte le novità

Verso la metà del 2022, alcune foto-spia e immagini di anteprima diffuse dal Web – e che ritraevano esemplari (adeguatamente “camuffati”) di Bmw Serie 1 restyling – avevano permesso di avere un’idea del rinnovamento estetico adottato dalla gamma a catalogo Bmw. Novità che potevano riguardare gli esterni e l’abitacolo, nella fattispecie un redesign in alcuni dettagli esteriori e un upgrade nelle dotazioni hi-tech. Inoltre, secondo le prime indiscrezioni si è parlato dell’arrivo di una declinazione Plug-in Hybrid.

Design esterno

Sul pianale UKL-FAAR condiviso con Bmw Serie 2 Active Tourer, la nuova edizione restyling di Bmw Serie 1 dovrebbe portare in dote un moderato “maquillage” estetico: nuovi gruppi ottici, un aggiornamento nel disegno dei paraurti, “doppio rene” anteriore leggermente aumentato nelle dimensioni. Gli ingombri esterni resterebbero pressoché invariati: 4,32 m di lunghezza per 1,8 m di larghezza e 1,4 m di altezza.

Comfort e tecnologia a bordo

Gli aggiornamenti di Bmw Serie 1 non dovrebbero riguardare solamente l’impostazione stilistica. Le tecnologie di bordo in materia di digitalizzazione, in effetti, è possibile che adotteranno, in un abitacolo ridisegnato, il sistema operativo di ultima generazione Bmw Operating System 8, integrato nel Curved Display che comprende la strumentazione digitale con schermo da 10.25” e il display centrale da 10.7” – compatibile con Apple CarPlay e Android Auto – per il controllo delle funzionalità di bordo e dell’infotainment.

Con il restyling della “segmento C” bavarese, ci si aspetta anche uno sviluppo dei sistemi di ausilio attivo alla guida, che – si ritiene – saranno ereditati dalla lineup di fascia superiore (e, per restare in un ambito similare per dimensioni, dalla nuova generazione di Bmw X1, declinazione “a ruote alte” di Serie 1), come ad esempio Active Cruise Control con funzione Stop&Go, Steering Assist e controllo di mantenimento del veicolo nella corsia di marcia, Active Navigation, dispositivo di avviso di uscita involontaria della vettura dalla propria corsia, Sistema di telecamere Surround View, Remote 3D View, Bmw Drive Recorder, Remote Theft Recorder, Head-up Display.

Analogamente, è possibile che anche la piattaforma su cui viene prodotta l’attuale terza generazione di Bmw Serie 1 (cioè il pianale UKL-FAAR) sarà sottoposta ad un re-engineering: più avanti se ne conosceranno eventuali dettagli.

Performance dei nuovi motori

Sotto al cofano, per la nuova edizione-restyling di Bmw Serie 1 ci si attende il mantenimento dell’attuale lineup di versioni (benzina da 109 CV per i modelli 116i a 306 CV per M135i xDrive Steptronic) e diesel (da 116 CV per 116d a 190 CV per 120d proposta anche con trazione integrale xDrive).

Ci sarà anche un motore ibrido?

Sul “capitolo” elettrificazione, è possibile che anche per la rinnovata Bmw Serie 1 arriverà una configurazione Plug-in Hybrid (sempre riguardo alla corrispondenza di versioni con X1 che adotta due sistemi ad alimentazione ibrida ricaricabile: xDrive 25e, e xDrive 30e).

Data di uscita

L’esordio commerciale della rinnovata Bmw Serie 1 è atteso per il 2023. L’obiettivo è chiaro: rinnovare il proprio ruolo di principale competitor nei confronti di Audi A3 e Mercedes Classe A.

Prezzo di listino

I prezzi della nuova edizione di Bmw Serie 1 dovrebbero mantenersi sugli attuali importi: “chiavi in mano”, si parte da 28.950 euro per la versione 116i di ingresso in gamma.