Volkswagen ID.3: il teaser anticipa il restyling

Anche un’auto moderna come la Volkswagen ID.3 segue un andamento commerciale canonico, che la costringe a sottoporsi a un inevitabile trattamento di restyling. Dunque, l’elettrica di Wolfsburg, come annunciato qualche tempo fa, riceve un restyling che, nel frattempo, è stata anticipato con un video specifico. La media alla spina tedesca, verrà svelata più chiaramente il prossimo primo di marzo, però, la Volkswagen ha dato un assaggio di quello che verrà direttamente tramite il suo profilo di Linkedin. Una sorpresa assoluta, anche per il modo di comunicare questa notizia assolutamente importante.

Il messaggio di Volkswagen

“Tra meno di due settimane, la nostra nuova ID.3 celebrerà la sua anteprima mondiale. Qui su LinkedIn mostriamo in anteprima i dettagli esclusivi dell’auto elettrica compatta! Oggi: la parte posteriore con le luci di retromarcia in due parti, che si mostrano sotto una nuova luce. Fanno parte di questo design affilato e ancora più distintivo. A proposito, sapevi che l’ID.3 è un vero pioniere? Nel 2019 è stato il primo membro della nostra famiglia ID completamente elettrica, che ora comprende sei modelli. Con la seconda generazione, l’ID.3 è di nuovo un pioniere e riceve un aggiornamento completo”, questo è ciò che afferma VW tramite il post pubblicato sulla propria pagina.

https://www.linkedin.com/posts/volkswagen-passenger-cars_weltpremiere-activity-7032323776302174210-mX6j?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Non solo gli esterni

A mutare saranno anche altri elementi della Volkswagen ID.3, specialmente negli interi dove dovrebbe arrivare un nuovo monitor touch da 12″, animato da una versione rinnovata e migliorata del software offerto dalla Casa tedesca. Anche materiali e assemblaggi dovrebbero ricevere un miglioramento significativo.

Novità per il listino

A referto dovrebbe arrivare anche l’inedita versione ID.3 GTX, quella sportiva con trazione integrale come le sorelle maggiori ID.4 e ID.5 e potenza complessiva di 299 CV. A questo punto non restare che attendere, alla fine, l’attesa non sarà così lunga ed estenuante. La nuova ID.3 si preannuncia molto intrigante.