Nuova Mercedes GLC Coupè 2023: sarà solo elettrificata

L’ultima generazione della nuova Mercedes GLC ha fatto il suo debutto sul mercato italiano la scorsa estate, mentre nei prossimi mesi toccherà alla presentazione della versione sportiveggiante del SUV teutonico di segmento C, ovvero la nuova Mercedes GLC Coupé 2023.

Mercedes GLC Coupé 2023: le anticipazioni

La prossima generazione della GLC Coupè è stata già protagonista da numerosi rendering in anteprima, inoltre in rete sono state pubblicate varie immagini spia che ritraggono la vettura durante i classici test su strada completamente camuffata. Di seguito scopriremo dettagli e caratteristiche che distingueranno la GLC Coupè nuovo modello.

Mercedes GLC Coupé 2023: design e dimensioni

Dai le foto spia che circolano in rete e dai vari rendering è possibile notare un leggero aumento delle dimensioni rispetto al modello attuale che misura 4.731 mm in lunghezza, 1.890 mm in larghezza e 1.600 mm in altezza. La zona anteriore ricalcherà le novità viste sulla variante SUV “tradizionale”, mentre le novità estetiche si concentreranno sulla vista posteriore, caratterizzata da linee più morbide e dove troveremo nuovi gruppi ottici LED e paraurti sportivi che ingloberanno gli scarichi. Anche il lunotto sarà rivisto e si distinguerà per una maggiore inclinatura.

Abitacolo hi-tech

L’abitacolo ricevere tutti gli aggiornamenti estetici e tecnologici visti sull’ultima generazione della GLC: la plancia sarà dominata da due schermi: il primo da 12,3 pollici posizionato dietro il volante, dedicato alla strumentazione digitale, mentre il secondo schermo – da 11.9 pollici – sarà a sviluppo verticale e di tipo touch, andando a coprire gran parte della console centrale. Tra le novità non mancherò un rinnovato head-up display dotato di Intelligenza artificiale.

Motori elettrificati

Tutta la gamma motori potrà contare sull’elettrificazione per ottimizzare consumi ed emissioni inquinanti. L’offerta prevedrà unità a benzina e diesel da 2.0 litri, con tecnologia mild-hybrid e plug-in. Potenza e coppia vengono trasferiti sulla trazione integrale 4Matic sfruttando il cambio automatico a nove rapporti 9G-Tronic. Al momento viene esclusa lapossibilità che venga declinata anche in versione auto elettrica. Tutte queste informazioni dovrebbero essere confermate fra qualche settimana.

Prezzo e debutto

Per quanto riguarda la data d’uscita e il prezzo della GLC Coupé 2023 attualmente si possono fare solo supposizioni, anche se parliamo di uno dei modelli Mercedes più attesi di quest’anno. Le indiscrezioni parlano di una probabile presentazione in estate, mentre il debutto in concessionaria avverrà pochi mesi dopo. Infine, i prezzi di listino dovrebbero partire da circa 60mila euro, considerando che la sorella a cinque porte ha un prezzo base di 60mila.