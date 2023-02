Nuova Volvo XC90 2023: in arrivo con stile e tecnologia al top

Alla fine del 2022 Volvo ha svelato l’attesa nuova generazione, elettrica al 100%, della SUV grande che entra a far parte della gamma dei modelli Volvo e che prende il nome di EX90. L’attuale XC90 rimarrà comunque in vita, nonostante l’arrivo del nuovo SUV elettrico. Proseguono, inoltre, i piani per continuare a migliorare la XC90 ibrida con un nuovo aggiornamento che ne permetta un miglioramento in termini di design e dotazioni tecnologiche. Tutto questo mentre il nuovo modello a batterie inizia il suo processo produttivo.

È importante ricordare che la nuova generazione della XC90 sarà prodotta a Charleston, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). Pertanto l’attuale modello continuerà ad essere prodotto negli stabilimenti Volvo di Torslanda (Svezia). “Questo è uno dei vantaggi di costruire quello nuovo a Charleston. Perché dovremmo chiudere quello vecchio di Torslanda quando c’è ancora un mercato per le ibride, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina?”, ha detto il numero uno del marchio svedese, Samuelsson.

Redesign estetico

Nel 2021 la XC90 aveva ricevuto un restyling che aveva interessato principalmente la parte estetica. Quindi le novità a livello di design per il nuovo modello 2023 probabilmente saranno leggere. L’ottica sarà probabilmente affinata attorno a una griglia trapezoidale, mentre lo scudo mostrerà più forma. Ma è soprattutto la dashboard che potrebbe modernizzarne il design e aggiornare il suo bagaglio multimediale.

Tra le innovazioni di equipaggiamento ci sarà un nuovo purificatore d’aria, porte USB-C anteriori, connettività basata su Google, nuove vernici per la carrozzeria e rivestimenti opzionali Tailored Wool Blend per gli interni della versione ibrida plug-in.

Motori ibridi e 100% elettrico

Entro il 2023, il SUV grande di Volvo avrà nuovi motori. Le versioni B5 AWD e B6 AWD, rispettivamente da 250 e 300 CV, sostituiranno definitivamente le T5 e T6 su tutti i mercati. A queste naturalmente si affiancherà la proposta elettrica al 100% della EX90.

Quanti km di autonomia?

La Volvo EX90 debutta con la versione di lancio equipaggiato con doppio motore elettrico e trazione integrale, per una potenza totale di 517 CV e 910 Nm di coppia massima. Il powertrain elettrico è alimentato da una batteria dalla capacità di ben 111 kWh che promette un’autonomia omologata nel ciclo WLTP di 600 km. Collegando la vettura a una colonnina ultrafast si passa dal 20 all’80% della loro capacità in appena 30 minuti.

Successivamente la vettura sarà disponibile in due versioni: Twin Motor e Twin Motor Performance: La prima sviluppa 408 CV e 770 Nm (0-100 km/h in 5,9 secondi e 600 km di autonomia) e la 517 CV e 910 Nm (4,9 secondi da 0 a 100 km/h). Per entrambe la velocità massima è autolimitata a 180 km/h.

Prezzo e data di rilascio

Ancora è presto per parlare dei prezzi del restyling dell’attuale Volvo XC90. Per avere un termine di paragone, però l’attuale generazione con motorizzazioni ibride plug-in parte da 77.050 euro. Mentre la nuova versione elettrica EX90, sorella maggiore del SUV elettrico EX30, parte da 104.500 euro.