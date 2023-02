Porsche Macan 2023: la versione elettrica prossima al debutto

Porsche ha lanciato un’ambiziosa offensiva di prodotti per gli anni a venire. Una delle new entry più attese del marchio tedesco è la nuova Macan e per il SUV d’accesso della gamma Porsche scommetterà senza compromessi sull’elettrificazione ai massimi livelli.

La nuova Porsche Macan elettrica è già in fase di sviluppo e vi raccontiamo tutto ciò che sappiamo su questo progetto.

Design esterno

Per quanto riguarda l’estetica la nuova Macan elettrica sfoggerà linee più morbide e futuristiche rispetto all’attuale Macan a combustione interna, oltre alla possibilità di montare cerchi in lega fino a 22 pollici. La parte anteriore avrà un cofano ribassato e fari sdoppiati, non dissimili dal concept Mission-E. Di profilo la silhouette ricorderà quella dell’attuale Macan, mentre la parte posteriore presenta una firma luminosa a LED a tutta larghezza e uno spoiler retrattile sotto il lunotto.

Abitacolo

A bordo la Porsche Macan elettrica sarà molto più differenziata rispetto al modello attuale, con un abitacolo che sarà in linea con la Taycan e la 911. Finora non si è visto molto, ma sappiamo che avrà un nuovo volante, un quadro strumenti curvo digitale e uno schermo multimediale che si estende a un terzo schermo per il copilota. L’orologio montato centralmente occuperà ancora un posto d’onore sul cruscotto e una fila di quadranti circonderà i pulsanti capacitivi del climatizzatore.

Infotainment high-tech

Così, la strumentazione digitale adotterà un formato curvo, mentre il touch screen in formato orizzontale del sistema di infotainment sarà integrato da un altro display sulla consolle centrale per controllare il climatizzatore. Anche il copilota godrà del suo panel. La Macan EV sarà dotata anche di Apple CarPlay wireless e Android Auto, aggiornamenti via etere e pianificazione della destinazione per alleviare qualsiasi ansia relativa all’infrastruttura di ricarica.

Motore elettrico

La Porsche Macan di seconda generazione farà il suo debutto sulla nuova piattaforma modulare PPE del Gruppo Volkswagen, sviluppata in collaborazione con Audi. Sarà disponibile nelle versioni a trazione posteriore e integrale (in quest’ultimo caso, il motore anteriore può essere disinserito per ridurre i consumi), con una potenza massima di circa 600 CV e una coppia di oltre 1.000 Nm. Incorporerà anche un sistema di torque vectoring, un differenziale elettronico dell’assale posteriore e un sistema di sterzatura delle ruote posteriori.

Le sue batterie saranno costituite da celle prismatiche NCM 811 (la Taycan utilizza NCM 712) e avranno una capacità approssimativa di 100 kWh. Avrà un’architettura a 800 volt e sarà in grado di caricare a potenze poco superiori ai 270 kW in corrente continua (5-80% in meno di 25 minuti).

Altri motori e prestazioni

La Porsche Macan di prossima generazione sarà offerta esclusivamente con trasmissioni elettriche, questa sarà l’unica delle versioni del SUV Macan. Il SUV medio entra così a far parte della strategia elettrica del marchio tedesco. Una mossa che la allontana ulteriormente dalla tradizionale tecnologia dei motori termici ma che la rende anche più accessibile grazie agli incentivi auto del 2023.

Data di uscita e prezzo

Sebbene la sua presentazione era prevista inizialmente per il 2023, la sua uscita commerciale è stata recentemente posticipata al 2024 a causa dei ritardi accumulati da CARIAD nello sviluppo dell’architettura software 1.2.